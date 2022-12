Proseguono le celebrazioni di S.Lucia a Suna

Dopo il grande successo della fiaccolata dei bambini dell’Asilo e della Scuola Elementare, i festeggiamenti patronali di Santa Lucia a Suna organizzati da Consiglio di Quartiere Ovest e Pro Loco, con il patrocinio della Città di Verbania e con la collaborazione di Associazione Cori Piemontesi, Croce Rossa Verbania, Istituto Comprensivo Rina Monti Stella, Scuola dell’Infanzia Rossi, Associazione Sunalegar, Associazione Carnevale Sunese, Gruppo Alpini Suna, proseguono con due concerti serali alle ore 21 nella chiesa di Santa Lucia.Venerdi 16 dicembre Concerto di Natale dell’Istituto Comprensivo Rina Monti Stella con le Classi quinte della Scuola primaria Tozzi e classi della Scuola secondaria Cadorna Su esibiscono i seguenti gruppi con relativi insegnanti: Ensemble di clarinetti, Paolo Gavelli; Classe di pianoforte, Tiziano Sarasini; Classe di violoncello, Valentina Bionda; Classe di Chitarra, Christian Cocolicchio; Classe di flauto, Enrica Pletti; Coro classi prime indirizzo musicale Cadorna e classi quinte Scuola Tozzi, Enrica Pletti. Al pianoforte Pierangelo Morganti e Tiziano Sarasini.Sabato 17 dicembre sarà la volta del Concerto Regalo di Natale con Mirco Godio organo, Giorgio Valerio baritono, Giovanna Aquilino soprano. Saranno eseguiti brani dal repertorio sacro al lirico, fino alle melodie natalizie più famose.Mirco GodioHa compiuto gli studi musicali di pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica «G. Cantelli» di Novara con Vincenzo Cerutti, diplomandosi con il massimo dei voti e la lode. Ha tenuto numerosi concerti sia come solista sia in veste di accompagnatore per varie società tra cui: Società dei Concerti di Milano; Società Musicale Europea Lirico-Concertistica di Milano; Settembre Musicale di Torino; Teatro Coccia di Novara; Auditorium RAI di Torino; Amici della Musica di Novara;Rassegna Internazionale Pianistica «Schumann – Young-Chang» di Macugnaga ; Teatro Piccolo Regio di Torino; Teatro Municipale di Casale Monferrato; Teatro di Asti; Teatro Sociale di Mantova; Neues Schloss di Stoccarda. Ha collaborato come Maestro Accompagnatore ai Corsi di Canto della Regione Piemonte organizzati da La Nuova Arca di Torino e trasmessi dalla RAI (RAI 1, RAI 3 Dse e Videosapere) tenuti da: V. Zeani; R. Kabaiwanska; F. Corelli; A. Kraus; E. Dara; è stato accompagnatore presso l'Accademia Verdiana di C. Bergonzi a Busseto e presso l'Accademia della Voce di Torino con F. Mattiucci. Dal 1991 ad oggi é pianista accompagnatore della stagione lirica del Teatro Coccia di Novara, dal 2000 al 2003 ha svolto la stessa attività presso il Teatro Regio di Torino ed ha collaborato con il Teatro Sociale di Mantova. Ha svolto attività didattica come accompagnatore al pianoforte presso i Conservatori di Novara e Torino (nella classe di Elio Battaglia).Giovanna AquilinoSoprano, esordisce nell’ambito della musica leggera. Parallelamente collabora con l’attore-regista Pino Gargiulo presso lo studio professionale teatro Dell’Utim’Ora allestendo spettacoli per le scuole medie inferiori e superiori e tenendo laboratori di drammaturgia per le stesse con lo scopo di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro e del musical. Successivamente entra a far parte del gruppo vocale Chanson D’Aube di Milano diretto dal M° Alberto Odone eseguendo, oltre al repertorio polifonico antico e moderno, anche spettacoli jazz e swing. La passione per la musica la porta ad approfondire lo studio della vocalità e il repertorio antico col soprano Lavinia Bertotti, collaborando con le associazioni Musica Laudantes e Canone inverso sotto la direzione del Maestro Riccardo Doni. Affacciatasi al mondo della lirica, studia con il soprano Adelisa Tabiadon con la quale prosegue la sua specializzazione.Partecipa alla tournée del Teatro di Milano in rappresentanza dell’Italia presso il Sareema Opera Festival; collabora con il Resort Castadiva di Blevio, proponendo serate di lirica e bel canto; invitata presso la comunità di Vilopriu in Catalogna (Spagna) in qualità di cantante per il concerto organizzato in vista delle festività natalizie; esegue la registrazione del duetto “Papageno- Papagena” per lo spot pubblicitario “ Ama ogni tuo passo” per le calzature del dott. Scholl e collabora con R.T.I. S.p.A. per la realizzazione di interventi musicali per il programma televisivo “ Fuori dal Coro” condotto da Mario Giordano; collabora con il M° Roberto Perata nell’esecuzione del concerto con musiche di Carissimi; collabora con l’agenzia Blunotteventi per la realizzazione di eventi lirico musicali nelle ville più prestigiose del lago di Como; collabora con l’associazione “Bel Canto a Milano” partecipando all’evento organizzato c/o la reggia di Venaria in occasione della Convention Fia 2016, agli eventi per Villa Visconti Borromeo Litta; agli eventi – concerti organizzati per il “Castello di Melegnano”; allestisce lo spettacolo di operetta “Operetta che Passione” per il Teatro Fraschini di Pavia e da ultimo collabora con l’associazione “Fuori Opera” di Milano che propone opere ridotte nei tempi e negli spazi con l’intento di riportare l’Opera Lirica ad un livello di fruibilità eliminando ogni barriera tra pubblico e artisti.Giorgio ValerioDopo una carriera in una grande multinazionale ha dedicato completamente il suo tempo allo studio del canto facendo diventare una professione quella passione che lo aveva contagiato sino dalla più giovane età quando ha iniziato come maestro del coro nelle prime formazioni parrocchiali. Ha compiuto gli studi musicali a Milano presso la Scuola Civica di Musica con il M.° Ersilia Colonna; si e' diplomato al conservatorio “Vivaldi” di Alessandria; già collaboratore di alcuni grandi gruppi da camera ha debuttato e si è distinto più volte come solista nei personaggi di opere mozartiane all'interno della rassegna Mozart Laboratorium svoltasi a Milano nel 1992. Entrato da più di venti anni nell'organico corale del Teatro alla Scala ha partecipato a tutte le produzioni e tournèe del famoso teatro milanese ricoprendo tra l’altro alcuni ruoli di comprimario in numerose produzioni.E’ stato più volte ospite come solista di importanti organizzazioni e rassegne concertistiche quali, il Festival Europa di Praga, l’Autunno musicale di Como, MIDEM di Cannes, Mozart laboratorium, Festival di Lubiana, festival sacra di Brescia, Bergamo Donizetti Festival, Teatro Regio di Torino. Il repertorio più vasto ed eseguito e’ quello della musica sacra nel quale vanta l’esecuzione dei più noti oratori di Bach, Haendel, Pergolesi, Haydn, Perosi, e l’esecuzione di tutte le messe brevis di Mozart. Nelle esecuzioni operistiche i ruoli più interpretati sono Figaro nel Barbiere di Siviglia, Marcello in Boheme, Guglielmo in Cosi’ fan tutte e il Conte D’Almaviva in Nozze di Figaro, Giorgio Germont in Traviata e il Conte di Luna in Trovatore. Nel 2006 e’ interprete principale nel ruolo di “Gesu’” nella Passione sec.S.Marco di L.Perosi presso la Sala Nervi del Vaticano in presenza del papa Giovanni Paolo II in mondo visione diretta televisiva. Da citare la collaborazione con l'orchestra della Radio Televisione della Svizzera italiana diretta dal M.o Fasolis nell'opera Agnese di F.Paer; l'esecuzione Der Messias di F.G.Haendel nella versione tedesca di W.A.Mozart; per il terzo anno consecutivo la partecipazione alla stagione del Teatro Donizetti di Bergamo nell’esecuzione delle opere Roberto Deveraux , Don Gregorio e I Puritani, in fine tra le numerose repliche una simpatica esecuzione della Serva Padrona di Pergolesi con la regia di Enrico Beruschi all'interno della stagione di Milano Classica. Nel 2018 è protagonista con il personaggio di Iago nell’Otello di G. Verdi presso il teatro di Città a Cairo Montenotte (SV) e presso il teatro lirico Marenco di Ceva (CN).I festeggiamenti patronali si concluderanno domenica 18 dicembre dalle ore 9 alle 18 con la “Festa di Santa Lucia” per la quale sono in programma i seguenti appuntamenti: ore 11 allestimento SunAlbero; ore 11-16 Bandella del Tirabuscion e Pesca di Santa Lucia, ore 12 distribuzione trippa (e non solo) al Circolo di Suna, ore 14-16 giochi per bambini, truccabimbi, cioccolata e vin brulè a cura degli Alpini, dj set Andrea Carmine, ore 14.30 Babbo Natale arriva dal lago. Al Bar Estremadura il Cocktail di Santa Lucia, sul lungolago mercatino con bancarelle di hobbisti e produttori.