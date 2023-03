Cronache per il Pianeta Terra

La biblioteca di Verbania, in collaborazione con l’associazione culturale La Nottola di Minerva ed il sostegno della Regione Piemonte, presenta un nuovo format rivolto ai giovani fra 10 e 18 anni, suddiviso in due programmi distinti a seconda dell’età. La particolarità di questa nuova iniziativa è che si svolge fuori dai luoghi consueti: in spiaggia e sul catamarano solare.Le rassegne si svolgono a Verbania, con un’incursione a Cannero Riviera, da sabato 11 a domenica 26 marzo. La prima si intitola “Il pianeta lo salvo io!” per giovan3 terrestr3 tra 10 e 14 anni; la seconda “L’approdo, navigazioni per il futuro” per giovan3 terrestr3 tra 14 e 18 anni. Il programma prevede tanti appuntamenti dedicati all’ambiente e al riscaldamento globale con spettacoli, letture animate ed incontri con l’autore ed è un contributo all’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che prevede il raggiungimento degli obiettivi sostenibili entro la fine del decennio.La rassegna apre a vele spiegate sabato 11 marzo Cannero Riviera, in occasione della festa degli agrumi, alle ore 12 con lo spettacolo “Moby Dick” con CrabTeatro (14-18) a bordo del catamarano solare.Gli appuntamenti proseguono domenica 12 marzo, sempre a Cannero, a bordo del catamarano solare, con la lettura-laboratorio “Il pianeta lo salvo io!” con Francesco Giorda (10-14 anni).Sabato 25 marzo alle ore 16.00 nel parco di Villa Giulia è previsto lo spettacolo con Antonio Pascale, autore di “La foglia di fico” (Einaudi), per persone fra 14 e 18 anni. L’incontro fa parte anche della Mostra della Camelia e della rassegna piemontese Animae Loci.Seguono, domenica 19 marzo sulla spiaggia dell’Arena, l’incontro con l’autore Luca Novelli “Rachel Carson e la primavera dell’ecologia” alle ore 14.00 (10-14 anni) e lo spettacolo teatrale con Crab Teatro “Il sistema periodico” alle ore 16.00 (14-18 anni).Gli appuntamenti si concludono domenica 26 marzo con un’ultima navigata a bordo del catamarano solare con lo spettacolo teatrale “L’uomo che piantava gli alberi” con Le Mele Volanti alle ore 14.00 (14-18 anni); a seguire, alle ore 16.00 in biblioteca, la proiezione delle suggestive immagini de “L’Approdo” di Mele Volanti (14-18), ispirato al noto libro di Shaun Tan.Ulteriori proposte e repliche di alcuni spettacoli sono offerte alle scuole di Verbania, per un totale di 15 appuntamenti. Aderiscono all’iniziativa le scuole secondarie di primo Cadorna, Quasimodo e Ranzoni; il Liceo Cavalieri e l’Istituto Cobianchi.Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. È consigliata la prenotazione sul sito www.bibliotecheVco.it.