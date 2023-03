"Salire in Montagna" con Luca Mercalli

L’associazione Alternativa A... Onlus propone per venerdì 24 marzo alle ore 18.00 presso Casa don Gianni un incontro di approfondimento con Luca Mercalli. Per salvarci dall’emergenza climatica e ridare spazio alla contemplazione di ciò che resta della natura, Mercalli affronterà il tema del riscaldamento climatico attraverso una narrazione in prima persona che racconta la propria esperienza del “salire in montagna”: il tentativo di persuadere della necessità di un cambiamento della nostra esistenza, attraverso una vicenda esemplare.Chi è Luca Mercalli?È un meteorologo, climatologo e divulgatore scientifico italiano sui temi del cambiamento climatico, noto al pubblico televisivo italiano per la partecipazione alla popolare trasmissione “Che tempo che fa”. Ha cominciato ad interessarsi di atmosfera da giovane: nel suo “Filosofia delle nuvole”, racconta di aver costretto la famiglia a un viaggio a Ginevra per acquistare libri di meteorologia introvabili in Italia all'inizio degli anni ottanta. Ha conseguito a diciott'anni a pieni voti l'attestato di Cultura aeronautica in Meteorologia, rilasciato dal Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare; successivamente ha svolto il servizio di leva come previsore valanghe nel Meteomont della Brigata alpina Taurinense, partecipando all'esercitazione NATO ArrowHead Express della Norvegia settentrionale.È impegnato nel divulgare uno stile di vita più attento alla riduzione dell'impatto ecologico, servendosi delle esperienze fatte in prima persona, nella sua abitazione in Val di Susa. Dopo essersi inizialmente iscritto a Scienze agrarie all'Università degli Studi di Torino, con indirizzo "Uso edifesa dei suoli" e agrometeorologia, ha proseguito gli studi all'Università di Grenoble con formazione in climatologia e glaciologia, conseguendo un master in Geografia e scienze della montagna. La storia del clima delle Alpi è il suo principale argomento di ricerca, ma si occupa anche di temi ambientali ed energetici come membro di Aspo Italia, l'associazione per lo studio del picco del petrolio.Dopo aver lavorato per l'Ufficio Agrometeorologico della Regione Piemonte e poi per l'Assessorato opere pubbliche a difesa dell’assetto idrogeologico, ha assunto la presidenza della Società meteorologica italiana nei primi anni 90.