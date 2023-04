Navigazione Lago d'Orta orario estivo

La Navigazione Lago d'Orta è l'unico Servizio Pubblico di Linea operativo sul lago d'Orta.L'attuale flotta in navigazione è composta da 3 motonavi di diverse dimensioni: " Ortensia", "Valentina" e "Azalea"Siamo l'unica compagnia di navigazione sul lago d'Orta in grado di trasportare l'intero gruppo senza doverlo suddividere su diverse imbarcazioni grazie a battelli da 70, 107 e 295 persone.Navigare, solcare le acque, dirigersi verso la solitaria Isola di San Giulio partendo da ogni sponda del lago d’Orta, un servizio oggi essenziale e quanto mai scontato per i residenti e per tutti i turisti in transito sul nostro territorio. Oggi i turisti che vogliono attraversare il lago e visitare l’isola di San Giulio possono usufruire, infatti, di un efficiente servizio pubblico di navigazione attivo ogni giorno da marzo a ottobre con orari stabiliti al fine di garantire una copertura giornaliera rafforzata nei week-end e il giovedì in occasione del mercato settimanale di Omegna.Funzionerà come sempre la vendita a bordo delle tre motonavi, con la possibilità pagamento anche tramite pos .Anche per quest’anno è possibile acquistare biglietti per adulti e bambini presso rivenditori ufficial i nell’area del Lago d’Orta e non solo proponendo ai turisti varie tipologia di biglietteria salendo a bordo direttamente ed esibire il biglietto al personale della Navigazione Lago d’Orta.segnaliamo alcune delle tratte :Orta-Isola San GiulioCentro Lago (Orta Pella)Giornaliero libera circolazioneDopo l’appuntamento di febbraio , con la presenza della Navigazione Lago d’Orta a Milano in occasione della Fiera Internazionale BIT 2023 , abbiamo appurato una grande richiesta di prenotazioni di gruppi italiani e stranieri nelle mete del territorio del Verbano Cusio Ossola e nellaprovincia di Novara, le aspettative sono per il tutto esaurito già per la Pasqua 2023; la Navigazione Lago d’Orta con la propria flotta e con tutto il personale di bordo sarà impegnato come servizio pubblico e di accoglienza tutti i giorni della settimana ; si ricorda inoltre in sinergia la Vco Trasporti azienda pubblica di trasporto (su gomma e con mezzi bus gran turismo) collaborerà con transfer da aeroporti Malpensa Linate verso le nostre mete.È partita la stagione 2023 del servizio trasporto pubblico ......In viaggio su strada e su lago ....RIVENDITE ABILITATE BIGLIETTERIA NAVIGAZIONE LAGO D`ORTASERVIZIO PUBBLICO DI LINEAORTA SAN GIULIOIL GATTO E LA VOLPE BISTROTVia Panoramica 26BAR PASTICCERIA ARIANNAvia Domodossola 10/12OMEGNAUFFICIO TURISTICO gestito da Ascom Alto PiemonteUfficio sotto la sede del Comune di Omegna300 metri dal pontile di OmegnaAgenzia Viaggi FEDORA VIAGGIVia Verdi 5Agenzia Viaggi EMOZIONI VIAGGIVia Mazzini 34CRUSINALLO OMEGNAAgenzia Viaggi LE TUE VACANZEVia IV Novembre 215PETTENASCOHOTEL GIARDINETTOVia Provinciale 1HOTEL RISTORANTE RESIDENCELA SIBILLA CUSIANAvia Provinciale 48BAR DOLPHINSPasseggiata al Lago, 50AMENOALBERGO MONTEROSAvia Armando Diaz 7GOZZANOHOTEL NUOVA ITALIAvia Beltrami 19ARMENOHOTEL CORTESEVia Due Riviere 24C