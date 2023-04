"Riappare" l'orso in Val Grande

𝗠𝟮𝟵 - questa la sigla identificativa del soggetto - è un maschio di più di dieci anni, presente sul territorio 𝗱𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟵, quando, dopo essere andato in dispersione partendo dal Trentino, 𝗲̀ 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗣𝗶𝗲𝗺𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗦𝘃𝗶𝘇𝘇𝗲𝗿𝗮.Ora si è risvegliato dal riposo invernale e ha ripreso a passeggiare per le Valli ossolane, dove ormai sembra essersi stabilito. Nonostante ad oggi non sia stata segnalata la presenza di altri soggetti, il territorio della Val Grande, grazie all’ottimo stato di conservazione della natura del Parco, 𝘀𝗶 𝗲̀ 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗱𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗹𝗮𝗻𝘁𝗶𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼.Il 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 del Parco 𝗟𝘂𝗶𝗴𝗶 𝗦𝗽𝗮𝗱𝗼𝗻𝗲 precisa che l'orso non ha mai dimostrato comportamenti "problematici". Gli avvistamenti sono stati pochi, a testimonianza del 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗰𝗵𝗶𝘃𝗼 del soggetto, identificato per lo più dalle tracce lasciate sul terreno. È importante comunque, come ha sottolineato il presidente in un'intervista a La Prealpina, che "𝗴𝗹𝗶 𝗲𝘀𝗰𝘂𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝗻𝗼 𝗮 𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗳𝗶𝗻𝗼𝗿𝗮, senza timore ma neppure mossi da una sorta di voglia di andare a caccia delle impronte dell’orso. 𝗟𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮𝗺𝗼𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲, non andiamo a cercarlo, neanche per portarci a casa una foto delle sue orme. Evitiamo questo tipo di turismo, che non ha senso e non c'entra nulla con il 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮".Per chi volesse saperne di più, sulla specie e sul comportamento da tenere in caso di incontro con l’orso, rimandiamo ai documenti tecnici del 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗧𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗙𝗮𝘂𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 della 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗲𝗿𝗯𝗮𝗻𝗼 𝗖𝘂𝘀𝗶𝗼 𝗢𝘀𝘀𝗼𝗹𝗮, e alla locandina informativa 𝗢𝘀𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗢𝗿𝘀𝗼 - Orso Rispetta Scopri Osserva - disponibili ai 𝗹𝗶𝗻𝗸 seguenti: