Nell’ambito della rassegna Passaggi di speranza, verrà presentato il documentario di Lutea produzioni sul “contrabbando di necessità” con ospiti e interventi storici Venerdì 5 maggio, alle ore 21, alla Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce verrà presentato e proiettato il documentario di Lutea produzioni Gente di contrabbando. Storie di fatica, resilienza e libertà.Il documentario raccoglie le voci e le testimonianze di numerosi protagonisti dell’epoca degli spalloni, come il partigiano ed ex contrabbandiere di Masera Franco Sgrena o il giornalista e scrittore vigezzino Benito Mazzi, autore di numerose opere dedicate al “contrabbando di necessità”. I loro racconti si alternano a commenti di storici italiani e svizzeri e alle immagini dei percorsi affrontati dagli spalloni ossolani tra Ottocento e Novecento.Il documentario sarà introdotto da un approfondimento storico dello studioso e autore di Domodossola Pier Antonio Ragozza e da un intervento dell’Associazione Sentieri degli Spalloni che presenterà gli itinerari previsti per l’estate 2023. Parteciperanno alla serata l’autrice del documentario, Arianna Giannini, e il regista Marzio Bartolucci. Durata del documentario: 30 minuti.L’evento rientra nell’ambito della mostra e della rassegna Passaggi di speranza. Storie di frontiera tra contrabbandieri, passatori, partigiani e fuggiaschi, promossa dalla Casa della Resistenza con il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte-Comitato Resistenza e Costituzione e con il patrocinio della Città di Verbania, Provincia del VCO, ANPI e Museo dello Spallone di Masera.Alla Casa della Resistenza rimarrà in allestimento fino all’11 agosto 2023 la mostra storica con testimonianze, fotografie, itinerari, reperti e documenti sui passaggi clandestini di frontiera tra Ossola, Verbano e Svizzera durante il fascismo, la seconda guerra mondiale e la Resistenza.La mostra, a cura del Centro di Documentazione della Casa della Resistenza, è liberamente visitabile negli orari di apertura della Casa della Resistenza (via Turati 9, Verbania Fondotoce – VB). Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.