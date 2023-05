Verbania Futura: soddisfazione per gli ospedali

Apprendiamo con grande soddisfazione quanto comunicato dal Presidente della Regione Piemonte, On. Alberto CIRIO, alla rappresentanza dei Sindaci dell'ASL VCO.



Possiamo dire di essere finalmente ad un punto di svolta dal momento che la Giunta regionale ha annunciato l'immediata presentazione al Consiglio Regionale di una proposta di deliberazione urgente che porti il Consiglio regionale a deliberare - quale unico organo competente - se proseguire nel percorso dell'ospedale unico ad Ornavasso, o se, al contrario, investire complessivamente i 200 milioni di euro disponibili a fondo perso per la ristrutturazione dei due ospedali di primo livello di Verbania e di Domodossola.



Conoscendo la netta contrarietà dell'attuale maggioranza regionale alla realizzazione dell'ospedale unico sulla collina di Ornavasso, ipotizzato dalla precedente giunta di centrosinistra ma rimasto ad un livello meramente progettuale, confidando anche nella condivisione di altri consiglieri che considerano la questione sanità un tema che va oltre gli schieramenti e la politica, auspichiamo e siamo fiduciosi che il Consiglio Regionale, opterà per la riqualificazione e il potenziamento degli ospedali di Verbania e Domodossola, dotati entrambi di DEA di primo livello e reparti pienamente efficienti e, ciascuno di essi, di 150 posti letto.



Viene così premiato anche il grande impegno dei Sindaci che hanno sostenuto la proposta della riqualificazione dei due presidi ospedalieri esistenti e delle migliaia di cittadini che convintamente hanno sottoscritto negli scorsi mesi la nostra petizione a difesa dei due ospedali e dei rispettivi DEA. Petizione che il 20 dicembre scorso, congiuntamente alla lettera dei 31 sindaci, abbiamo consegnato al Presidente Cirio.



Quello che sembrava un impegno dall'incerta prospettiva - dopo che a luglio il Sindaco di Verbania insieme ad altri Sindaci dell'Ossola ha votato a favore di un ospedale unico provinciale, ma senza indicarne il sito, con conseguente chiusura del Castelli - oggi grazie alla proposta della Regione potrà diventare una solida realtà.



Si è finalmente compreso come la specificità montana del VCO, le criticità del suo territorio sul piano dei collegamenti e l’esperienza vissuta durante la recente pandemia, giustifichino la necessità di disporre di due moderni ed efficienti ospedali, a Verbania e Domodossola sui quali destinare le importanti risorse finanziarie indicate dalla proposta di delibera, in funzione di una riqualificazione e rigenerazione completa del Castelli e del San Biagio.



Un grazie per ora, alla Regione che si rende autrice di una decisione da tempo auspicata.

Ora chiediamo al Consiglio Regionale, al rappresentante del nostro territorio Alberto Preioni, di procedere con la massima urgenza per dare attuazione a quanto il VCO attende da oltre 20 anni.