Commemorazione eccidio dei 42 Martiri di Fondotoce e dei 17 Martiri di Baveno

9°Anniversario dell’Eccidio dei 42 Martiri di Fondotoce e dei 17 Martiri di Baveno 2023



Programma eventi

Da sabato 10 giugno a domenica 11 giugno

“Il sentiero Chiovini”, XXV ed. della Camminata a tappe lungo i sentieri usati dai partigiani in Val Grande per sfuggire ai rastrellamenti nel giugno ’44 – organizzata dalla Cooperativa Valgrande



Giovedì 15 giugno

ore 18.00, Cappella della Pace Madonna di Santino, S. Messa in ricordo di tutti i Caduti Partigiani nelle valli

Venerdì 16 giugno

ore 21:00, Casa della Resistenza Fondotoce

Spettacolo con letture e musica “Libertà e amore” di Michele Anelli, sulla storia di Cleonice Tomasetti

Sabato 17 giugno 2021

A Verbania

ore 15.00, Casa della Resistenza Fondotoce, convegno “Guerre infinite, guerre dimenticate”, con il giornalista e inviato di guerra Domenico Quirico e con lo storico, esperto di conflitti e docente dell’Università di Pavia Gastone Breccia

ore 21.30, Verbania Intra Villa Caramora, partenza della fiaccolata commemorativa a staffetta diretta al Sacrario di Fondotoce

ore 22.40, arrivo della fiaccolata al Sacrario, canti della Resistenza con il Coro “Volante Cicciolo”

A Baveno

ore 10.30, a Baveno, Santa Messa al Sacrario dei 17 Martiri nel cimitero

ore 20.30, a Baveno Cippo dei 17 Martiri sul lungolago, deposizione corona, orazioni ufficiali delle autorità con la partecipazione del Corpo Musicale di Baveno; partenza della fiaccolata per Fondotoce



Domenica 18 giugno

ore 09.30, S.Messa Chiesa Parrocchiale Fondotoce

ore 10.30, partenza da Piazza Adua del corteo con accompagnamento dell’Ente Musicale di Verbania

ore 10.45, Casa della Resistenza, Parco della Memoria e della Pace: Benedizione del sacrario, Saluto delle Autorità

Orazione Ufficiale di Gianfranco Pagliarulo, Presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d’Italia



Domenica 25 giugno

Commemorazione Martiri con autorità Istituzionali, Religiose e cittadini:

ore 09.30 – Cippo bivio per Santino

ore 10.00 – Cippo cimitero di Rovegro

ore 10.30 – Lapide ponte Casletto

ore 15:00 – Cappella Alpe Pogallo



La cittadinanza è invitata ad esporre il tricolore.



Città di Verbania

Città di Baveno

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Prefettura del Verbano Cusio Ossola

Associazione Casa della Resistenza

Associazione Nazionale Partigiani del VCO

Comitato Resistenza e Costituzione

Consiglio Regionale del Piemonte