EURO 5, il Comune risponde a Verbania Futura

Euro 5. Il Sindaco di Verbania è intervenuto per tutelare i cittadini: la lista Verbania Futura invece se la prende con il Sindaco e non con chi ha fatto l'ordinanza e cioè la regione Piemonte



Ci sono voluti dieci giorni e più perché la lista politica Verbania Futura rivelasse la sua posizione sul blocco euro5 deciso ad agosto dalla Giunta regionale del Piemonte.



Ha dichiarato inopportuna la norma?



Ha richiesto contributi per i tanti lavoratori interessati dal cambio dell'auto imposto in pochi giorni dalla Regione?



Ha richiesto finanziamenti per il trasporto pubblico locale?



Ha invitato la Regione a ripensarci chiedendo una proroga, posizione espressa da tutti i Comuni interessati?



Ha formulato qualsiasi altra proposta di vicinanza ai cittadini o alle politiche ambientali?



Nulla di tutto questo.



Ha espresso, ancora una volta, una semplice denigrazione di natura personale del Sindaco di Verbania (e quindi immaginiamo comprenda tutti i Sindaci, anche di destra, che si sono opposti alla norma regionale.)

Sembra un'ossessione ormai: essere contro a prescindere all'amministrazione Comunale di Verbania



P. S: ha fatto bene questo gruppo politico a citare l'ordinanza del 2021 del Comune di Verbania per le auto euro 4 diesel: a dimostrazione di come le limitazioni introdotte non hanno avuto contraccolpi negativi per le famiglie.



