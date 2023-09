Rosaltiora bene in Coppa Piemonte

Due gli avversari entrambi che saranno impegnati nel campionato di Serie D; San Rocco Novara, formazione strutturata per un campionato di vertice e San Giacomo Novara, squadra giovane ma interessante. Quella nel torneo ‘pre-season’ per Verbania resta una partecipazione propedeutica alla crescita tecnica in vista del campionato ed in entrambe le partite coach Fabrizio Balzano ha ruotato tutte le effettive nonostante qualche assenza, su tutte quella del capitano Emily Velsanto indisponibile e un ‘mezzo servizio’ per motivi di lavoro di Sonia Cottini (che ha giocato il primo match) e della sorella gemella Annalisa (che invece ha disputato il secondo match). Anche in questa occasione si sono viste cose buone ed atre su cui lavorare.



ROSALTIORA – SAN ROCCO NOVARA

Per il primo match Balzano parte con Chiara Francioli in regia, Nadia Caffoni opposta, bande sono Sonia Cottini e Camilla Osele, al centro Kendra Calabrese e Giulia AlbertiGiani con Beatrice Folghera libero. Non è un buon inizio in casa Rosaltiora; i fondamentali non girano, la ricezione balbetta e San Rocco sfrutta. La squadra di Milanoli si dimostra buona formazione e quando arriva sul 11-20 dopo una serie di punti al servizio chiude praticamente il set che termina 15-25. Il tecnico verbanese ci parla su, tira anche qualche sgridata ed al ritorno in campo le cose cambiano. Verbania si mette a giocare e si vede la differenza di categoria. Il 14-2 iniziale dice tutto: adesso è il servizio verbanese ad essere un rebus per le novaresi ed il set va via senza fronzoli con un 25-6 nemmeno da commentare. La girandola dei cambi non fa perdere la competitività alle padrone di casa, che dapprima saturano un 1-5 iniziale delle novaresi. La situazione si impatta sul 14-14. Qui Rosaltiora trova i punti che si riveleranno decisivi, andando sul 19-14 e 21-16. Il match point arriva sul 24-20, San Rocco cerca di restare in partita ma il 25-22 vede le lacuali ribaltare la gara e vincere 2-1.





SAN GIACOMO NOVARA – ROSALTORA

Dopo il 2-1 tra San Rocco e San Giacomo (gara molto tirata e decisa solo nel finale del terzo set) ecco il secondo match di giornata per le verbanesi. Come detto con una Sonia in meno ma con una Annalisa in più Balzano schiera la formazione iniziale con Chiara Francioli in regia, Annalisa Cottini opposta, Camilla Osele e Giulia Cometti schiacciatrici, al centro Kendra Calabrese e Greta Medali, libero Beatrice Folghera. E’ netta la differenza tecnica tra le due squadre, ed il risultato di tutti i set è decisamente a favore della formazione verbanese, ovviamente di categoria superiore, anche se qualche bel colpo nel campo ospite si vede eccome. E’ una partita che vede sempre la normale girandola di cambi ed esperimenti con tutte le giocatrici in campo. Il punteggio è sempre nettamente a favore della formazione verbanese Primo set chiuso sul 25-13, secondo set (con tanto di scambio di idee tra i due allenatori, scaramucce subito rientrate) terminato 25-15 e finale sul 25-14 nel terzo per il 3-0 verbanese. Quattro partite e quattro vittorie ottenute, in attesa del prossimo turno.



Rosaltiora – San Rocco Novara 2-1 (14-25, 25-6, 25-22)

San Rocco Novara – San Giacomo Novara 2-1 (25-23, 22-25, 25-19)

San Giacomo Novara – Rosaltiora 0-3 (13-25, 15-25, 14-25)