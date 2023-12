A Susanna Coduri Grimaldi il microfono d’oro di VCO Note Azzurre

Ci ha provato mettendoci la stessa passione che impiega durante lezioni di canto e ce l’ha fatta!VCO Note Azzurre è un concorso canoro nato dal desiderio di dare l’opportunità a ragazzi ed adulti di esibirsi su un grande palcoscenico, accompagnato da un orchestra di 75 elementi davanti a un vasto pubblico e una giuria d’eccellenza.La finale si è svolta sabato 2 dicembre al Teatro Maggiore di Verbania; la giuria di questa edizione, composta da professionisti del settore, era presieduta da Emanuela Aureli, volto noto della televisione.15 i concorrenti in gara.Susanna ha conquistato pubblico e giuria con il brano “Il mio canto libero” nella suggestiva versione di Francesca Michelin.Susanna Coduri Grimaldi studia a Torino Scienza della comunicazione; canta fin dai tempi delle scuole medie e e da 7 anni frequenta il corso di canto moderno del centro di formazione artistica Arcademia di Omegna, seguita dall’insegnante Maria Rita Briganti che naturalmente non nasconde la sua emozione e soddisfazione, condivisa da tutta Arcademia.“Studiare con determinazione e attenzione così sta facendo Susanna e stanno facendo tutti gli altri allievi dei nostri corsi, non sempre è facile ed è necessario grande impegno.Queste gratificazioni ripagano in tutto o in arte ogni sacrificio e incoraggiano ad impegnarsi ancora di più perché poi i risultati arrivano.Complimenti a Susanna e in bocca al lupo a lei e a tutti gli altri giovani concorrenti in gara per tutto quello che verrà !”