Brigatti su cantieri aperti nelle festività

Si chiude il 2023 e come verbanese, poi come persona che si occupa dei problemi dei cittadini, essendo rappresentante di essi come consigliere comunale della città di Verbania, vorrei fare alcune considerazioni a 6 mesi dal voto che rinnoverà l'Amministrazione comunale di Verbania eleggendo un nuovo Sindaco e i nuovi consiglieri comunali della città.



Mettendomi dalla parte del turista che viene a Verbania, dopo qualche anno che aveva perso di vista la nostra città, avrà trovato una città cambiata, già percorrendo la strada che da Fondotoce arriva al Teatro Maggiore ; troverà infatti la nuova pista ciclo pedonale che sarà ultimata con l'ultimo tratto che permetterà di arrivare fino al termine del lungolago intrese. Un elemento che il turista capirà un pò meno, sarà la moltitudine di cantieri aperti e non finiti sul lungolago di Pallanza oltre all'ingabbiamento del Municipio di Verbania ,Piazza Ranzoni ad Intra e il lungolago di Intra con la gran parte di parcheggi verso lago che fanno imbestialire soprattutto le persone che arrivano a Verbania per trascorrere qualche giorno di vacanza.



Mi è capitata l'occasione di incontrare una famiglia residente in Lombardia, visto che erano già stati a Verbania qualche anno fa ed era piaciuta, la quale chiedeva dove poter parcheggiare, visto che non aveva trovato nulla. La prima cosa che mi è stata chiesta è stata "come mai tutti questi cantieri per le feste natalizie, e soprattutto perchè non si sono costruiti nuovi parcheggi che avrebbero risolto alcuni problemi".



Ho cercato di dire loro che era stato solo un problema di tempistica e di finanziamenti....ma non sono riuscito a convincerli del tutto. Seconda domanda che mi è stata posta, volevano andare ad Intra.... Ho solo cercato di far capire che su Piazza Ranzoni insitsteva un altro cantiere e per i parcheggi sul lungolago alcuni erano stati levati per via dei cantieri aperti. Mi hanno riposto la domanda del come mai per le feste di Natale eseguiti i lavori, creando problemi a commercianti e clienti. A questa domanda non ho risposto perchè di balle non me ne sono venute in mente altre, oltre quelle di cui ne avevo già usufruito per Pallanza.....



In totale volete sapere come è finita? Dopo una mezz'oretta di richieste la famiglia lombarda mi ha risposto: Ora andiamo in Svizzera, facciamo il giro del lago e cambiamo zona per quei tre giorni che facciamo di vacanza. Non dico che tutti abbiano deciso come loro, ma sinceramente anche dargli torto risulta difficile. Forse come già avevamo anticipato un pò tutti, la tempistica dei lavori non è stata delle migliori, ma non vorremmo assistere ad una corsa all'apertura di nuovi cantieri, visto che per la prima domenica di giugno 2024 sono in programma le elezioni amministrative, facendo a gara chi riesce ad inaugurare più opere pubbliche possibile creando un caos che già si può intravvedere. Speriamo solo che il buon senso prevalga e a giugno, vinca il migliiore.



Giovanni Brigatti