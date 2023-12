Songa : il liceo sportivo ennesimo errore del VCO

La prima che questo benedetto territorio non riesce mai a giocare in squadra.



Poiché taluni politici locali e la Regione Piemonte non hanno esitato a suo tempo ad “inventare” ospedali e Dea “plurisede”…non comprendiamo perché questo -se vale per la salute pubblica- non possa valere anche per l’istruzione pubblica…



La seconda che sovviene il forte sospetto che sul parere negativo si siano intrecciati interessi politici , elettorali, territoriali diversi ma convergenti nello specifico.



Luigi Songa