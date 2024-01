Due denunce per truffa

Nel primo caso i Carabinieri di Premosello Chiovanda hanno identificato e denunciato un 40enne residente nel bresciano che si trovava in stato libero. La vittima, residente in provincia, ha visto su una piattaforma online l'annuncio di un'auto in vendita. Dopo aver contattato il venditore ed aver pagato 7.000 euro con carta postepay, l'acquirente non è più riuscito a contattare l'inserzionista.



Nel secondo caso una donna è stata individuata e denunciata dai Carabinieri di Cannobio per truffa. Dopo la denuncia della vittima, sono riusciti a risalire all'identità di una donna classe 1991, residente in Campania, che si era trovata in zona pochi giorni prima. fingendosi operatore di Poste Italiane è riuscita ad ottenere un bonifico di circa 1.200 euro.