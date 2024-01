Ricomincia la stagione della vela per Altea

La scorsa settimana Andrea Racchelli, Michele Gregoratto e Filippo Togni hanno vinto a Key West la classica settimana di regate a bordo del Cape 31 Black Seal di Richard Thompson.



Altea non vuole mancare il primo appuntamento internazionale per la classe Melges 24, la Bacardi Winter Series a Miami in programma dal 26 al 28 gennaio.



Grazie all’imbarcazione messa a disposizione proprio dal team Balck Seal e dal suo armatore Richard Thompson Altea potrà partecipare a questo importante appuntamento che vedrà al via una ventina di team tra i più forti al mondo.



L’equipaggio sarà composto da Andrea Racchelli, Enzo Bonini, Michele Gregoratto , Matteo Ramian ai quali si aggiungerà il tattico inglese Nic Asher.

9 le regate previste sul difficile campo della Biscayne Bay.



Come sempre Altea indosserà l’abbigliamento tecnico fornito da Montura.



Per maggiori informazioni:

www.melges24.com

https://bacardiinvitational.com/winterseries2/

www.alteafederation.it

https://www.facebook.com/AlteaFederationSailingTeam/

www.montura.it