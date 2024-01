“Tavolo del Frontalierato della Provincia del VCO”

GIGI BACCHETTA (CGIL Novara VCO):

Saremo soddisfatti solo una volta che si rimedierà a quanto fatto dal Governo in legge di bilancio; per ora accogliamo favorevolmente la posizione espressa dal tavolo all’unanimità e l’impegno che la Provincia intende mettere in campo a difesa del nostro territorio.

Ne va della sopravvivenza economica e sociale del VCO, non si parla solo delle 8mila famiglie dei "vecchi frontalieri" coinvolte direttamente, di oltre il 10% degli occupati del nostro territorio, di oltre un abitante ogni 20: si parla anche di valutare gli effetti della mancata spesa nell’economia locale e dei riflessi sulla nostra occupazione, già ad oggi colpita dalla precarizzazione che il terziario ha portato con sé negli ultimi decenni.

Chi vuole bene al VCO deve avere a cuore questo problema e mobilitarsi affinché questa tassa - dai dubbi profili di legittimità, dai nulli effetti sulla risoluzione dei problemi della sanità territoriale che si prefigge di risolvere, ma dalla certa ricaduta negativa sulle tasche dei lavoratori e dei cittadini della nostra provincia – sparisca al più presto.



ROMINA BACCAGLIO (CISL PIEMONTE ORIENTALE):

Questa sera al tavolo del frontalierato della Provincia del Verbano Cusio Ossola si è parlato nuovamente della tassa sulla sanità per i vecchi frontalieri.

Abbiamo rimarcato l’importanza di tener conto dello status del Verbano Cusio Ossola come provincia a specificità montana e abbiamo tutti ribadito all’unanimità la nostra unica e ferma posizione che è quella dello stralcio di questa tassa introdotta dalla legge di bilancio.

Per dare ancora più risalto alla nostra posizione si è convenuto di dare mandato al Presidente della Provincia di proporre a tutti i Comuni un Ordine del Giorno sul tema e di inviarli al Governo.

Nella discussione si è anche parlato dei problemi ancora non risolti come quello dell’assegno unico, dell’erogazione della Naspi e del nuovo accordo entrato in vigore a luglio del 2023, perché vecchi o nuovi frontalieri, le tutele devono essere garantite a tutti!



DANILO MORO (UNIA CANTON TICINO):

Siamo soddisfatti dell’unità di intenti emersa questa sera, sia da parte sindacale che istituzionale; auspichiamo che non duri solo per i prossimi mesi, fino alle elezioni, ma che continui per vincere insieme questa battaglia e stralciare questa legge iniqua che il governo vuole imporre ai lavoratori



EDUART BRAKA (UNIA VALLESE)

Siamo tutti d’accordo per lo stralcio di questa norma. I frontalieri pagano già la sanità attraverso i ristorni (dal 38% al 40% di quanto versato in Svizzera viene rigirato all’Italia). Sono un frontaliere e vivo in prima persona questo problema, per questo conosco direttamente il problema e sono pronto, insieme a tutti gli altri, ad andare avanti fino alla cancellazione di questa manovra.