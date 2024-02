Grande Nord su Piazza Fratelli Bandiera

Apprendiamo con piacere dell’accordo siglato tra il Comune di Verbania e Acque Novara VCO sulla chiusura del pozzo di captazione dell’acqua potabile di piazza Fratelli Bandiera che ha determinato la revoca dell’appalto dell’0pera, che però rimane nel bilancio triennale.



Siamo tuttavia increduli e stupiti innanzi alla saggia retromarcia (che mai ci saremmo aspettati) della Sindaca che ha affermato:



“nel supremo interesse del fabbisogno idrico, mantenendo la possibilità di rifare piazza Fratelli Bandiera in un’ottica di programmazione” Increduli per la retromarcia, pratica non usuale per Lei e stupiti che ci sia arrivata solo ora. Siamo anche dispiaciuti per la campagna elettorale dei suoi oppositori, rimasta orfana di un importante argomento.



Non ci resta che affermare un bel “meglio tardi che mai”, ma la città dovrebbe ora conoscere i costi di questa sceneggiata.



Segreteria Regionale

Grande Nord Piemonte

Roberto De Magistris