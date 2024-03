A Macugnaga il Winter Mountain Rescue Course

Si è conclusa domenica la terza edizione del “Winter Mountain Rescue Course organizzato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese a Macugnaga (VB)”.L'esercitazione, al via giovedì 7, ha visto coinvolti 30 soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Si tratta di un corso di formazione tecnico-sanitario rivolto a 15 soccorritori laici e 15 tra medici e infermieri provenienti dai servizi regionali di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo e Sardegna. Obiettivo delle attività: fornire competenze tecniche e sanitarie avanzate ai partecipanti e sottoporli a sessioni di addestramento in scenari complessi per sollecitare l’impiego delle competenze pratiche insieme alla capacità di collaborazione sinergica.Nei quattro giorni di attività si sono alternate lezioni frontali ad attività pratiche svolte a 2800 metri di quota del Monte Moro, in uno scenario straordinario tra la parete est del Monte Rosa e il panorama sulle principali montagne del Vallese svizzero. Le esercitazioni in ambiente hanno riguardato numerosi contesti di soccorso invernale, con attenzione particolare allo scenario della valanga. Simulata inoltre una molteplicità di emergenze sanitarie risolte dai partecipanti anche con l’utilizzo di presidi e attrezzature innovative.Parte della formazione si è svolta con il coinvolgimento delle Unità Cinofile da Valanga per Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese O.D.V. Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese per implementare la collaborazione tra le diverse risorse operative e con l’utilizzo dell’elicottero per favorire la conoscenza del mezzo. Presenti, infine, numerosi figuranti che hanno avuto il compito di rendere più reali gli scenari di intervento, insieme a psicologi e piloti di drone del CNSAS che hanno osservato e filmato le operazioni per fornire indicazioni utili durante le fasi di debriefing.