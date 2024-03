Nuovi pattugliatori FISPS

11 nuovi volontari si sono aggiunti al centinaio che già operano nelle stazioni del Vco e che assicurano il servizio di primo soccorso agli sciatori che si trovassero in difficoltà.Il Direttore della Scuola e tutti gli Istruttori esprimono la loro soddisfazione.“Siamo soddisfatti sia per il numero di allievi che hanno portato a compimento questo impegnativo percorso di formazione (si tratta di 200 ore tra aula e piste) sia per il livello di preparazione.Visto che la maggior parte ha meno di 30 anni, siamo certi che potranno proseguire a lungo la loro opera di volontariato."La FISPS Piemonte VCO è socio fondatore della FISPS Italiana, che riunisce gruppi di volontari operanti in varie stazioni sulle Alpi, l'Appennino e in Sicilia sull'Etna.L'inizio dell'attività nel VCO risale agli inizi degli anni 70, grazie a un gruppo di volontari coordinati da Edo Nolli che, ben prima che diventasse un obbligo di legge, comprese l'importanza del soccorso in pista con personale appositamente formato.Ad oggi opera a Macugnaga , Domobianca, San Domenico, Alpe Devero , Cheggio, Mottarone.