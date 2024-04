Squadra Nautica due nuove idroambulanze

L’evento di inaugurazione, con il varo delle idroambulanze, si terrà a partire dalle 10 presso il lungolago di Pallanza, in piazza Garibaldi, antistante al municipio di Verbania.



Le due imbarcazioni della Squadra Nautica Salvamento Verbania sono completamente attrezzate per il soccorso sanitario di emergenza e presteranno servizio sul Lago Maggiore e sulle Isole Borromee.



La manifestazione del 20 aprile, con la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, sarà un momento di ringraziamento alle volontarie e volontari della Squadra Nautica di Salvamento e un’occasione per illustrare la storia, le attività e i servizi dell’associazione di pubblica assistenza. Il programma della giornata prevede inoltre visite guidate delle idroambulanze e dimostrazioni di primo soccorso. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato a sabato 4 maggio 2024.







«Un ringraziamento a tutti cittadini verbanesi – commenta Alessandro Pinzino, presidente della Squadra Nautica di Salvamento di Verbania – ci sono sempre stati vicini con i loro attestati di stima, anche in momenti difficili. Ciò ci inorgoglisce e ci rende forti ogni giorno di più per continuare a svolgere con passione il nostro servizio a favore della comunità».







Michele Isoardi, vicepresidente Anpas Piemonte: «L’inaugurazione delle idroambulanze della Squadra Nautica di Salvamento Verbania che avverrà il 20 aprile, nell’anno del 120° anniversario di fondazione dell’Anpas, sarà un bel momento che sottolineerà l’importanza del legame tra l’associazione e il territorio. Anpas Piemonte è orgogliosa di annoverare nella propria rete di 81 pubbliche assistenze un’associazione come la Squadra Nautica di Salvamento che opera direttamente sul Lago Maggiore. Le nuove imbarcazioni per il soccorso significano crescita per l’associazione e un servizio sempre più efficiente e di qualità per la cittadinanza».







La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania, costituita nel 1987, è un’associazione di volontariato aderente ad Anpas che si dedica al primo soccorso e ai servizi socio sanitari per i cittadini sia in ambulanza sia tramite imbarcazioni, può contare sull’impegno di 215 volontari soccorritori, di cui 102 donne, e piloti qualificati per la guida delle idroambulanze. Il parco mezzi stradali dell’associazione è composto da cinque ambulanze, quattro automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili e due mezzi di protezione civile.



La Squadra Nautica di Salvamento fa parte del servizio regionale di emergenza sanitaria, garantendo un equipaggio in ambulanza o in barca 24 ore su 24 in risposta alle chiamate della Centrale Operativa 118 di Novara. È in convenzione con l’Azienda sanitaria per i trasporti intraospedalieri di pazienti non in regime di urgenza. Annualmente effettua oltre 3 mila servizi con una percorrenza di 142 mila chilometri.



L'Associazione è inoltre sede accreditata per il servizio civile universale sia per i progetti legati all’emergenza 118 sia in ambito socio sanitario.



La Nautica di Verbania ha rappresentato più volte l'Italia alle Esercitazioni mondiali di salvamento, si occupa anche di assistenze e manifestazioni ed è impegnata nel settore della protezione civile, intervenendo per esempio nelle alluvioni del Piemonte e in altre zone d'Italia colpite da eventi calamitosi.







L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 81 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, 10.677 volontari (di cui 4.263 donne), 5.502 soci, 701 dipendenti, di cui 82 amministrativi che, con 462 autoambulanze, 249 automezzi per il trasporto disabili, 267 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 587.874 servizi con una percorrenza complessiva di 19.714.238 chilometri.