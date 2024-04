Squadra Nautica presentate le nuove idroambulanze

L’evento di inaugurazione delle idroambulanze, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, è stato un momento di ringraziamento alle volontarie e volontari della Squadra Nautica di Salvamento Verbania e alla cittadinanza e un’occasione per illustrare la storia, le attività e i servizi dell’associazione di pubblica assistenza, nonché per aprire i festeggiamenti, anche in Piemonte, per i 120 anni di fondazione dell’Anpas.



È stata inoltre data la possibilità agli ospiti di salire a bordo delle idroambulanze per apprezzarne le funzionalità anche in movimento, durante un giro di navigazione sul Lago.



Hanno portato il loro saluto la sindaca di Verbania Silvia Marchionini, il presidente della Provincia Verbano Cusio Ossola Alessandro Lana, il presidente della Squadra Nautica di Salvamento, Alessandro Pinzino, il presidente di Anpas Piemonte Vincenzo Sciortino, il direttore sanitario di Azienda Zero Gianluca Ghiselli e per la Centrale operativa 118 di Novara, Alessia Polidori.



Presenti, tra gli altri, il vicepresidente di Anpas Piemonte Michele Isoardi, la Squadra Acque Interne della Questura di Verbania, la Guardia Costiera, la Protezione Civile Sezione Provinciale con i natanti e le unità di personale.



Alessandro Pinzino, presidente Squadra Nautica Salvamento Verbania: «Oggi per la Squadra Nautica di Salvamento è stata una giornata meravigliosa perché sono state inaugurate due idroambulanze che sono l’orgoglio di quello che è il settore del soccorso in emergenza sul lago. Sono idroambulanze che cambieranno anche il modo di intervenire che sarà molto più tempestivo e probabilmente più efficace, in quanto sono dotate di attrezzature all’avanguardia che ci permetteranno di arrivare sul target in brevissimo tempo. Ringrazio l’intera Squadra Nautica di Salvamento, i dipendenti, i volontari che hanno messo l’anima in questo evento, il consiglio direttivo, la cittadinanza che da sempre ci sostiene, le istituzioni, il Comitato regionale di Anpas e tutti coloro che hanno partecipato all’inaugurazione delle imbarcazioni».



Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte: «Abbiamo festeggiato una straordinaria occasione di incontro tra la solidarietà e il volontariato. Senza la solidarietà il volontariato non potrebbe operare, come lo stesso movimento Anpas sta facendo. La filantropia non potrebbe incontrare i cittadini senza il cuore, le mani e i cervelli del volontariato e in particolare del volontariato Anpas. Ringraziamo quindi il presidente della Squadra Nautica Salvamento Verbania, Alessandro Pinzino, tutti i volontari e le associazioni del territorio che erano presenti per celebrare un momento di festa che ci accomuna tutti, soprattutto nell’anno del 120° di fondazione del movimento Anpas».



La Squadra Nautica di Salvamento di Verbania, costituita nel 1987, è un’associazione di volontariato aderente ad Anpas che si dedica al primo soccorso e ai servizi socio sanitari per i cittadini sia in ambulanza sia tramite imbarcazioni, può contare sull’impegno di 215 volontari soccorritori, di cui 102 donne, e piloti qualificati per la guida delle idroambulanze. Il parco mezzi stradali dell’associazione è composto da cinque ambulanze, quattro automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili e due mezzi di protezione civile.



La Squadra Nautica di Salvamento fa parte del servizio regionale di emergenza sanitaria, garantendo un equipaggio in ambulanza o in barca 24 ore su 24 in risposta alle chiamate della Centrale Operativa 118 di Novara. È in convenzione con l’Azienda sanitaria per i trasporti intraospedalieri di pazienti non in regime di urgenza. Annualmente effettua oltre 3 mila servizi con una percorrenza di 142 mila chilometri.



L'Associazione è inoltre sede accreditata per il servizio civile universale sia per i progetti legati all’emergenza 118 sia in ambito socio sanitario.



La Nautica di Verbania ha rappresentato più volte l'Italia alle Esercitazioni mondiali di salvamento, si occupa anche di assistenze e manifestazioni ed è impegnata nel settore della protezione civile, intervenendo per esempio nelle alluvioni del Piemonte e in altre zone d'Italia colpite da eventi calamitosi.



L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 81 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, 10.677 volontari (di cui 4.263 donne), 5.502 soci, 701 dipendenti, di cui 82 amministrativi che, con 462 autoambulanze, 249 automezzi per il trasporto disabili, 267 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 587.874 servizi con una percorrenza complessiva di 19.714.238 chilometri.