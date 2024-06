Grifoni e Gruccioni

L’evento, tenutosi in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità e di quella Europea dei Parchi, si è svolto in due parti: alla mattina il gruppo è stato coinvolto dai ricercatori della Società di Scienze naturali del VCO e dalle Guide Ufficiali del Parco nella scoperta della biodiversità dell’habitat fluviale. Accanto all’analisi di piante, insetti e macroinvertebrati acquatici l’avvistamento più spettacolare è stato quello di gruccioni, coloratissimi uccelli migratori molto rari da osservare in Provincia.



La seconda parte è iniziata nel primo pomeriggio sulla sponda pievese del Toce dove i partecipanti hanno potuto fare un’altra osservazione straordinaria: il sorvolo di Grifoni, avvoltoi la cui apertura alare può raggiungere i due metri e ottanta centimetri.



Al termine della perlustrazione i partecipanti, assieme ai ricercatori, hanno caricato i dati raccolti sul portale iNaturalist, riferimento della Regione Piemonte per il monitoraggio delle specie di interesse comunitario.



Durante la giornata il gruppo si è anche impegnato nella pulizia dei rifiuti rinvenuti lungo le aree di greto perlustrate contribuendo a rendere ancora più bello il nostro Fiume.