Sphera Visioni circolari

Un evento che intende disegnare nuovi paradigmi e valorizzare le pratiche contemporanee più visionarie, progettando futuri modi di vivere, al crocevia tra arte, cultura, scienza e natura. Ispirato ai principi del New European Bauhaus Project – il progetto europeo di trasformazione dei modi di pensare e degli stili di vita fondato sulla sostenibilità, sull’inclusività e sull’innovazione tecnologica – Sphera presenta un programma che punta a toccare ogni aspetto dell’esistenza umana, da quella intellettiva a quella emotiva, fino alla cura e al benessere del corpo.



Venerdì 21 giugno



Si partirà il 21 giugno alle ore 21 con il talk dal titolo Prendila con filosofia. Come sopravvivere nell’era della performance? a cura dei vincitori dell’Italian Podcast Awards Maura Gancitano e Andrea Colamedici, fondatori del progetto multimediale di divulgazione culturale Tlon.

A seguire, il concerto alle ore 22:30 della cantautrice pop/r’n’b Marianne Mirage che presenterà i brani del suo ultimo album Mirage, ispirato dalla propria esperienza di insegnante di arti olistiche.

La serata proseguirà poi con La notte delle erbe magiche, una sessione di trekking in notturna a partire dalla mezzanotte con l’antropologa culturale Valeria Mosca che condurrà il pubblico alla scoperta delle erbe magiche, fra medicina naturale e interpretazione simbolica, nel periodo dell’anno in cui raggiungono la massima potenza: il solstizio d’estate.



Sabato 22 giugno



Il programma del 22 giugno inzierà con il risveglio al campeggio alle ore 9:00 con la pulizia energetica operata da Yoga Mirage, il progetto di Marianne Mirage che unisce la musica allo yoga.

Alle ore 11 ci sarà un Modular pic-nic con Atmospherica, percorso di ricerca musicale e interazione con l’ambiente che punta a favorire scelte sostenibili per ridurre il proprio impatto ambientale. Il pic-nic sarà allestito con “cibo selvatico” preparato da Wood*ing Wild Food Lab, un progetto di catering Bio Generativo fondato da Valeria Mosca che rende possibile la creazione di piatti e cocktail dai sapori unici contribuendo al riequilibrio degli ecosistemi. Di Wood*ing Wild Food Lab – che cura tutta la ristorazione di Sphera – fa parte anche l’esploratore e ricercatore Stefano Luca Tosoni che alle ore 18 proporrà l’esperienza Re-Wilding: Grounding per rafforzare il rapporto tra uomo e natura tramite una passeggiata a piedi nudi nel bosco.

Un percorso alla scoperta della meravigliosa vita delle api partirà invece alle ore 14 con la visita dell’Apiario del Benessere, esperienza emozionale in estrema sintonia con la Natura.

Nel pomeriggio, all’approssimarsi del tramonto alle ore 19, si terrà un panel moderato dal vicedirettore di Sky Tg 24 Alessandro Marenzi che farà il punto sullo scottante tema del rapporto tra sviluppo economico, sociale, industriale e ambientale nel talk dal titolo A che punto siamo con la transizione ecologica?

La serata continuerà con la lectio Il messaggio del castoro: la nostra evoluzione nell’Antropocene alle ore 21 del celebre filosofo della scienza Telmo Pievani, che affronterà i temi ecologici e ambientali in relazione al processo evolutivo e all’azione dell’essere umano.

Infine, chiuderà la seconda giornata un altro fra gli eventi più attesi di tutta la stagione di Tones Teatro Natura: il concerto di Carmen Consoli alle ore 22.



Domenica 23 giugno



Il programma del 23 giugno sarà interamente dedicato all’ambito enogastronomico, fra interpretazione culturale, ricerca, innovazione e cura della tradizione con un approccio alla sostenibilità e a come i cambiamenti climatici influiscono sulla nostra nutrizione.

Il primo appuntamento sarà alle ore 9:30 con un’esperienza di caseificazione, preparazione di burro e formaggio, nell’agriturismo A.Z. di Montecrestese, in un contesto assolutamente familiare e lontano da logiche industriali.

A seguire Annalisa Chessa, meglio conosciuta come Little Vegan Witch, terrà alle ore 11 un laboratorio/show cooking e presenterà il suo primo libro Cucina vegetale che spacca (Gribaudo).

Alle ore 11:30 uno dei più stimati e rinomati sommelier italiani, Sandro Sangiorgi, scrittore, giornalista, appassionato divulgatore e tra i fondatori di Slow Food, sarà il maestro di cerimonie dell’appuntamento Viticoltura eroica e nuove latitudini.

In concomitanza le Sciüre di Montecrestese, protagoniste indiscusse della preparazione degli gnocchi e della Sagra della Patata di Montecrestese, terranno una lezione su come fare gli gnocchi a regola d’arte.

Alle ore 13 sarà possibile visitare il Borgo Verde, un progetto di agroecologia sociale, ideato e coordinato dal circolo territoriale di Legambiente dell’alto novarese.