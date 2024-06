La rassegna estiva si svolgerà presso il Parco di Villa Maioni di Verbania (Via Vittorio Veneto, 133-137, 28922 Pallanza VB)

In caso di mal tempo ci sposteremo presso Spazio Sant'Anna Via Belgio, 4, 28922 Pallanza VB



Vi ricordiamo che gli ingressi agli spettacoli sono tutti gratuiti.



Il programma di AM STAM BLAM Estate si prospetta entusiasmante e ricco di varietà, offrendo spettacoli di alta qualità che promettono di incantare e coinvolgere il pubblico di tutte le età.



Con quattro sabati dedicati al teatro per famiglie, l'edizione estiva 2024 presenta una serie di performance che spaziano dalla tradizione emiliana dei burattini a storie senza parole ricche di oggetti e simbolismi, fino a rivisitazioni creative di favole classiche.



La rassegna è sostenuta dalla Città di Verbania e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.



Il progetto è realizzato dalla Biblioteca di Verbania, Consorzio LinK e Spazio Sant'Anna nell'ambito del progetto Cultura per Crescere. Nati per leggere e altre storie da vivere in famiglia.



Scopri il programma

https://www.bibliotechevco.it/eventi/am-stam-blam-estate/