Nuove assunzioni al Parco Ticino Lago Maggiore

L'ente negli ultimi anni aveva infatti vissuto una situazione difficile passando dai 43 dipendenti dell’anno 2019 ai 35 del 2023 a causa dei molti pensionamenti senza turn-over che ne avevano drasticamente ridotto l’organico.



Così commenta la Presidente dell’Ente G.A.P. del Ticino e Lago Maggiore, Erika Vallera: "Sono molto soddisfatta perché abbiamo sbloccato una situazione di immobilismo che si protraeva da alcuni anni. Abbiamo presentato con puntualità il piano dei fabbisogni lo scorso anno e l'aggiornamento quest'anno in modo tale che la Regione potesse autorizzare turn-over e nuove assunzioni. I primi neoassunti sono già entrati in servizio e a breve arriveranno nuove risorse umane. In questa fase stiamo dando priorità alle procedure di mobilità, come vuole la normativa vigente. Questo ci consente di avere immediatamente personale già esperto e talvolta anche formato in ambito parchi."



Le procedure aperte in questo momento riguardano il settore vigilanza e tecnico con tre figure: un guardiaparco agente di vigilanza e due funzionari tecnici.



Nel dettaglio si tratta:

N. 1 posto guardiaparco agente di vigilanza.

Sede: Località Villa Picchetta, Cameri (NO)



N.1 posto funzionario tecnico addetto al Servizio Conservazione, gestione ambientale e faunistica.

Sedi opzionabili:

Località Villa Picchetta, Cameri (NO)

Albano Vercellese (VC) via XX Settembre, 12



N.1 posto funzionario tecnico addetto al Servizio LL PP e Gestione del Patrimonio Immobiliare e Infrastrutturale.

Sede: Località Villa Picchetta, Cameri (NO)



Le domande devono essere presentate tramite il Portale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica - piattaforma ministeriale INPA https://www.inpa.gov.it/ entro il giorno 17 luglio 2024 alle ore 10:00.

La modalità di assunzione, in ottemperanza ai criteri dettati per le PA in caso di reperimento di risorse umane, è la procedura di mobilità volontaria esterne fra Enti.



Sul sito dell'ente www.parcoticinolagomaggiore.it è consultabile il testo integrale del bando.



Per info è possibile contattare l'ufficio personale dell'ente al numero 0114320071.



L’Ente di gestione è un ente di diritto pubblico, strumentale della Regione Piemonte e al personale dipendente si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale.