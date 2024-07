Lega: dimissioni del direttivo respinte

Al termine del direttivo provinciale della Lega Vco, riunitosi venerdì sera 5 luglio nella sede di Intra per analizzare i dati delle recenti elezioni comunali, regionali ed europee, la segreteria cittadina che all’indomani delle urne aveva rassegnato le dimissioni è stata riconfermata all’unanimità. Lo fa sapere in una nota il segretario provinciale Enrico Montani, che spiega: “Dimissioni respinte e fiducia confermata all’unanimità a Luigi Airoldi e a tutti i membri del direttivo verbanese, che ringrazio per il lavoro che hanno svolto insieme ai militanti, pro la Lega e pro la comunità locale. C’è massima fiducia in tutti loro.



La riunione di ieri sera - aggiunge Montani - è stata l’occasione per rifare il punto della situazione, analizzare nuovamente i risultati della tornata elettorale e disegnare il domani della città capoluogo. Gli errori nel percorso ci sono stati, da parte di tutti, ma adesso è il momento di guardare avanti. Per crescere Verbania ha bisogno del nostro contributo e non sarà certo l’assenza a Palazzo Flaim a frenare la spinta leghista.



Saremo in mezzo alla gente - conclude Montani - pronti a recepire le istanze della piazza e a tradurle in azioni concrete grazie ai nostri rappresentanti nelle istituzioni a tutti i livelli, a partire dal sottosegretario al governato del Piemonte, Alberto Preioni”.