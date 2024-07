Immovilli: "Un Consiglio Comunale illegittimo"

"Un Consiglio Comunale illegittimo quello a cui ieri sera ho assistito tra il "pubblico", mentre era mio diritto essere tra i Coniglieri Comunali per svolgere il ruolo di minoranza. Il primo Consiglio Comunale del nuovo corso inizia con questa "illegittimità" che al punto 1 dell'ordine del giorno citava

"esamina degli eletti con eventuali surrogazioni".



Con il voto di convalida è scattata l'illegittimità che mi costringe a rivolgermi al tribunale amministrativo regionale ed a scrivere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I miei richiami alla legalità sono stati un appello nel vuoto da parte della commissione elettorale, che ha palesemente errato nell'applicazione dell'art.73 comma 7, 8, 11.



Violando i principi democratici della Costituzione Italiana. A questo riguardo posso ringraziare esclusivamente sua eccellenza il Prefetto del Verbano Cusio Ossola, che con le sue capacità d'ascolto si è adoperato per ripristinare per quanto possibile il corretto andamento delle funzionalità democratiche.



Lo scorso 25 giugno invitavo il Presidente della Commissione Elettorale Centrale a ripristinare il corretto meccanismo di applicazione dei seggi per il Consiglio Comunale, onde evitare questa illegittimità che si è manifestata al momento del voto.



Proprio per i principi democratici di questo paese intendo inoltrare formale denuncia al Comando Provinciale dei Carabinieri, una denuncia per ravvisare onde ci saranno risvolti penali di questa vicenda "vergognosa". Mi si è impedito di svolgere le mie funzioni di eletto, che ha ottenuto un seggio in Consiglio Comunale.



Al Presidente della Repubblica ed ai ministri competenti chiederò di far rispettare le leggi democratiche, il silenzio senza nessuna risposta dalla commissione elettorale aggrava di più questa situazione. Per concludere non è possibile che la commissione elettorale sbaglia ed io debba essere costretto a rivolgermi alla giustizia amministrativa.



Ho formalmente chiesto accesso agli atti per avere I nomi dei responsabili di tale ineguatezza nel adempiere a un esercizio formale nell'applicazione dell'art 73 coma 7,8,11 del TUEL che è chiaro nella sua applicazione: Il candidato Sindaco non eletto che raggiunge la soglia di sbarramento del 3% ha diritto ad un seggio in Consiglio Comunale.



La commissione elettorale questo lo sapeva dal 10 giugno già al termine del primo turno, non avendo applicato questo semplice passaggio ha creato un pericoloso precedente che sarà mia premura denunciare al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed ai ministri competenti.



Lo faccio per la democrazia e per il rispetto che ho per le istituzioni che non possono essere calpestate da tanta ineguatezza con un silenzio imbarazzante



Ieri sera ho assistito ad un Consiglio Comunale che con la nomina concordata tra il Partito Democratico ed il Sindaco ha mostrato il peggio della politica partitica e civica attuale.



Michael Immovilli