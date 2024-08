Dal VCO alla RobCup 2024

Quest'ultima categoria è orientata alle applicazioni domestiche dei robot e funge da ponte tra le sezioni Junior e Major. È riservata ai giovani che non possono più competere nella sezione Junior e che desiderano approcciarsi alla sezione Major, solitamente riservata alle università. Questo rappresenta un passo importante per Elettra Robotics Lab il cui team, alla seconda partecipazione, è composto anche da ex studenti del Cobianchi.Ecco i risultati:@Home Edu: Elettra Robotics Team – Primi classificatiSoccer Open: Team MegaHertz – Premio speciale "Outstanding Design Award"Il team MegaHertz si è qualificato per i mondiali classificandosi al secondo posto nelle selezioni nazionali, tenutesi proprio al Cobianchi in Aprile. Per la categoria @Home non era prevista una gara nazionale; le selezioni sono avvenute direttamente con gli organizzatori della federazione. Per partecipare alla competizione @Home Playground, il robot è stato ridisegnato partendo dalla base del robot Marrtino, utilizzato lo scorso anno e messo a disposizione da Paolo Cirinei di Robotics 3D.Nel Soccer Open (calcio robotico), il torneo prevedeva un totale di 8 round di partite e numerose prove speciali. I MegaHertz ne hanno vinte 4 e pareggiata una, ottenendo ottimi risultati nelle valutazioni tecniche. Il comitato ha riconosciuto la particolare cura nel progetto dei robot, assegnando loro il premio "Outstanding Design Award".Per la categoria @Home Playground, ogni giorno di gara prevedeva una prova da eseguire. I ragazzi hanno lavorato in maniera autonoma, riscrivendo completamente il codice dello scorso anno e apportando significative innovazioni. Questo ha permesso all'Elettra Robotics Team di classificarsi al primo posto con il punteggio assoluto della categoria.Ecco la composizione dei Team:MegaHertzDaniel Vellone (ERL)Giuliano Mariniello (4° Elettronica)Pietro Cova (4° Elettronica)Luca Colombo (4° Elettronica)Stefano Giordani (ERL)Elettra Robotics Team:Alex Vellone (ERL)Bice Marzagora (ERL)Davide Frova (ERL)I team erano entrambi coordinati dal prof. Raimondo Sgrò, che ha recentemente ricevuto il premio Artiflex 2024 da Confartigianato Piemonte Orientale. Unitamente alla Dirigente dell'Istituto Cobianchi Dott.ssa Vincenza Maselli, esprimono grande soddisfazione per i risultati conseguiti.Nella giornata finale dedicata al simposio, il prof. Sgrò assieme alla proff.ssa Alessandra Rossi dell'Università Federico II, hanno presentato un lavoro dal titolo "Humanoid bridge proposal", specialità che si spera verrà disputata al prossimo Europeo del 2025 che si terrà a Bari.