Temperature ben sopra la norma

L’area anticiclonica che interessa attualmente il territorio piemontese raggiungerà il suo apice nella giornata di domani, con uno zero termico in aumento fino a 5100 m di quota, cielo sereno o poco nuvoloso e precipitazioni limitate a locali piovaschi sulle Alpi.



A partire da domenica, una saccatura atlantica con asse al largo della penisola iberica determinerà una rotazione da sudovest dei venti in quota sul Piemonte e un calo dello zero termico fino a 4500 m. In tale situazione saranno nuovamente possibili rovesci e temporali deboli o localmente moderati sui settori alpini. In base alla previsione attuale, i fenomeni temporaleschi attesi non dovrebbero raggiungere le pianure, ove le temperature rimarranno elevate almeno fino a mercoledì.



Le temperature massime previste per i prossimi giorni sui settori pianeggianti saranno mediamente attorno ai 32-34°C con locali picchi sui 36°C. L’elevata umidità presente nei bassi strati atmosferici impedirà alle temperature massime di raggiungere valori da primato, tuttavia, il disagio fisico, potrà essere rilevante.



Il bollettino sulle ondate di calore emesso oggi indica un livello arancione (moderato disagio) sul Piemonte orientale e giallo (debole disagio) su quello occidentale per oggi pomeriggio, per domani rosso (forte disagio) su Alessandria e Vercelli e arancione sugli altri capoluoghi e infine per domenica livello rosso su tutta la regione a eccezione di Cuneo.



Allo stato attuale non è ancora possibile prevedere con certezza la fine di questo periodo di elevata anomalia termica positiva.



Pertanto, si consiglia di mantenersi aggiornati consultando i bollettini di previsione meteorologica e delle ondate di calore emessi quotidianamente da Arpa Piemonte