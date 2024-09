Comitato 10 Febbraio: programma 24/25

> dice Volpe < >



- il 3 novembre in occasione della festa della vittoria della prima guerra mondiale, l’iniziativa, UN FIORE PER OGNI EROE: verranno collocate delle rose e dei nastri tricolore per ogni albero commemorativo lungo la via Franzosini e il viale delle Rimebranze.



- IL GIORNO DEL RICORDO e la mostra intitolata NORMA E LE FOIBE ISTRIANE (21 febbraio 2025) con il ritorno di Diana Cossetto particolarmente gradito in quanto darà l’opportunità di esporre la medaglia d’oro di Norma; l’evento è rivolto ai cittadini e a tutte le scuole di primo e secondo grado e, come per lo scorso 23 febbraio, è stato richiesto il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte e della regione Friuli Venezia Giulia.



- Un’altra novità è l’uscita del primo libro del locale Comitato dal titolo UN ISTRIANO VERBANESE, la vita di Claudio Suffi; a questo proposito un particolare ringraziamento alla Casa della Resistenza e a Verbania Doc per averci concesso questa opportunità.

Il vice presidente Francesco Sirtori si è poi soffermato sui futuri appuntamenti in provincia di Verbania, nel Novarese e sulla sponda lombarda del lago, grazie alle continue adesioni delle amministrazioni all’iniziativa culturale un Ricordo per Norma. Sirtori, sulla scorta del recente incontro avvenuto tra il Comitato e la Dott.sa Noto dell’URS, ha informato che è stata rinnovata la stima tra le parti e la collaborazione per i prossimi appuntamenti.

Il vice presidente ha sottolineato ancora una volta quanto le attività promosse dal Comitato siano trasversali, apolitiche e apartitiche; il Comitato di Verbania ha sempre operato nel solo interesse di giustizia storica e di promozione culturale sul territorio, così come ampiamente ed orgogliosamente dimostrato nel recente passato.



É stato infine presentato il nuovo sito del Comitato 10 Febbraio di Verbania (https://10febbraiovco.it/ ) dal dirigente e realizzatore PIETRO CAPRIATA.



L’assessore PARETTI e il presidente LANA, nei loro interventi, hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto dal Comitato e quanto sia rilevante la presenza del medesimo sul territorio. Paretti ha inoltre sottoscritto la battaglia contro il “cancel culture” da parte dell’amministrazione comunale: "Dopo Cadorna e Norma Cossetto a chi toccherà? Forse a S.Carlo Borromeo o Giulio Cesare?"

Come primo atto il Presidente del Comitato 10 Febbraio di Verbania ha donato alla Città, come ringraziamento all’amministrazione per la salvaguardia del patrimonio storico cittadino, nella fattispecie l’intitolazione della scuola Cadorna, un libro originale del 1925 con le memorie storiche proprio del generale.Subito dopo Volpe ha elencato le attività:- la commemorazione ufficiale dell’affondamento del piroscafo Milano e il bombardamento del Cassinone (il prossimo 26 settembre), evento al quale sono state invitate le scuole superiori cittadine, le associazioni d’arma e le autorità civili e militari, oratore ufficiale la dott.sa Giovanna Agosti (ex preside del Liceo Cavalieri). Verranno infine resi pubblici gli ultimi documenti provenienti dagli Stati Uniti; <