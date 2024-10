LetterAltura FestivalPOST 3 appuntamenti

Mercoledì 9 ottobre a Villa Simonetta



alle ore 18.00 - presentazione del libro "La Strangera" e incontro con l'autrice Marta Aidala



Marta Aidala, nata a Torino nel 1996, a diciassette anni si è innamorata delle montagne e il suo sogno è salirci per rimanere. Dopo i lavori più disparati, dalla project manager alla cameriera, ha frequentato la scuola Holden e si è diplomata nel 2023. Adesso scrive romanzi, articoli, racconti e lavora in una libreria.



alle ore 21.00 - presentazione del libro "Autobiogrammatica" e incontro con l'autore Tommaso Giartosio



Tommaso Giartosio. Laureato in Lettere alla Sapienza nel 1987, ha poi ottenuto un Master e un PhD in Letteratura comparata presso l’Università della California a Berkeley e un dottorato in Italianistica presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. È uno dei conduttori del programma radiofonico “Fahrenheit”, in onda su Radio 3.





Venerdì 11 ottobre presso il Circolo dei Lettori in Piazza Ranzoni



alle ore 18 - presentazione del libro "I cervi non muoiono mai" e incontro con l'autore Sergio Clerici



Sergio Clerici è laureato in Ingegneria elettronica ed è un esperto di Marketing. Grazie al suo lavoro ha vissuto per lunghi periodi a Londra, Barcellona, Parigi e Chicago. Parla e scrive fluentemente Inglese, Spagnolo e Tedesco. Prima di pubblicare “I cervi non muoiono mai”, sua opera prima, ha ottenuto un master di scrittura creativa e composto, sotto forma di episodi di vita raccontata, la sua autobiografia, intitolata Una vita di traverso, oltre a una raccolta di racconti brevi, intitolata “Coriandoli”.





Sabato 12 ottobre presso la SOMS di Fondotoce



alle ore 18.00 - presentazione del libro "L'uomo e l'orso possono convivere?" e incontro con l'autore Filippo Zibordi



Filippo Zibordi. Laureato in Scienze Naturali, svolge da più di 20 anni di attività di ricerca, conservazione e comunicazione della fauna alpina. Dopo aver lavorato per 13 anni al Parco Adamello Brenta nell’ambito del progetto di reintroduzione dell’orso in Trentino, oggi si occupa anche di progetti di salvaguardia di altre specie di grandi mammiferi nel mondo.