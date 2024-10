2° Forum della Polizia Locale “Golfo Borromeo”

L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più rilevanti per dirigenti, funzionari, operatori di Polizia Locale e rappresentanti delle istituzioni, per discutere di nuovi sviluppi e sfide in tema di sicurezza urbana e tutela della legalità. Un'occasione privilegiata per i professionisti del settore per esplorare in modo approfondito temi di cruciale interesse e attualità per la Polizia Locale.Il Forum pone infatti un forte accento sulla collaborazione tra operatori di sicurezza, enti locali e amministrazioni regionali, promuovendo un dialogo costruttivo finalizzato a migliorare la gestione della sicurezza urbana, l'acquisizione di nuove competenze e la condivisione di best practices, in un contesto sociale e normativo in continua evoluzione.I temi principali affrontati dal Forum del Golfo Borromeo saranno proprio il ruolo delle Regioni nelle attività della Polizia Locale, tra formazione, competenze e prospettive future, e il nuovo codice dei contratti e degli appalti, per riflettere su opportunità e potenziali problematiche ad un anno dalla riforma.La prima giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Verbania, Giandomenico Albertella, e del Comandante della Polizia Locale di Verbania, Andrea Cabassa. Prevista la presenza, in attesa di conferma, nel primo pomeriggio, anche dell’Europarlamentare Giorgio Gori.Seguirà il panel dedicato al ruolo delle Regioni nell’attività della Polizia Locale, con interventi a cura di Enrico Bussalino, Assessore EE.LL. e PL Regione Piemonte; Gian Luca Albertazzi, Dirigente Regione Friuli Venezia Giulia; Gian Guido Nobili, Dirigente Regione Emilia Romagna; Alberto Cigliano, DG Sicurezza e PC Regione Lombardia; Alessio Bartolomei, Assessore Comune di Pistoia. L'obiettivo sarà approfondire il contributo delle Regioni nella formazione e nelle competenze della Polizia Locale.La giornata del 17 ottobre vedrà invece protagonista una panoramica sul nuovo codice dei contratti e degli appalti. Alberto Ponti, avvocato e autore di pubblicazioni, e Paolo Marta, magistrato della Corte dei Conti, presenteranno il loro sguardo sul tema dell’acquisto di beni e forniture e delle problematiche che ne derivano, con un focus sugli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.L'evento si inserisce nella serie di convegni dedicati alla Polizia Locale organizzati dal Gruppo Maggioli con l’obiettivo di offrire una concreta opportunità di confronto e formazione per gli operatori della sicurezza, a corollario dell’evento annuale "Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana".Maggiori informazioni su: https://www.convegnipolizia.it/verbania/.