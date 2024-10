Maltempo, tre giorni di pioggia battente

Sul Piemonte si sta per aprire un fine settimana caratterizzato da condizioni di forte maltempo a cui potranno seguire criticità idrogeologiche localmente importanti a causa delle abbondanti precipitazioni previste, su suoli già fortemente compromessi dalle forti piogge già cadute nelle ultime settimane.



In particolare, la prima fase della nuova perturbazione porterà piogge, rovesci e locali temporali soprattutto tra questa sera e la mattinata di sabato, ma a ridosso dei rilievi alpini dal Torinese al Verbano-Cusio-Ossola i fenomeni potrebbero risultare anche persistenti per tutta la giornata di oggi. Per oggi, dall'Arpa allerta gialla su gran parte della regione, dalle fasce a ridosso delle Alpi e degli Appennini fino alla Bassa Novarese e Vercellese.

Sabato e domenica



A partire dal pomeriggio-sera di sabato e per tutta la giornata di domenica il Piemonte sarà invece interessato da piogge moderate diffuse, localmente forti o molto forti al confine con la Liguria e sulle aree alpine e pedemontane di Torinese, Canavese, Biellese, Sesia, Alto Novarese e Verbano-Cusio-Ossola, che persisteranno probabilmente fino a lunedì e con accumuli che complessivamente potranno superare i 200-250 millimetri sull’alto Piemonte e in Appennino, il tutto con neve sulle Alpi solo al di sopra dei 2.400 metri e temperature in pianura tra 14 e 16°C.