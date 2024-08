Meteo: Allerta Gialla

L’aria più fresca in quota associata alla saccatura si addosserà alle Alpi al primo mattino di oggi, per fare poi il suo ingresso sulla regione nel corso della giornata. Queste condizioni, unite alle temperature elevate, porteranno allo sviluppo di temporali, più probabili dapprima sui rilievi settentrionali ed occidentali, in estensione alle zone di pianura. I fenomeni potranno essere localmente forti con raffiche di vento associate, e non si escludono episodi di grandine di media-piccola dimensione.



In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per temporali per la giornata di oggi sui settori alpini (A, B, C, D ed E) e di pianura (I, L e M).