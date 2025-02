Sicurezza informatica aziendale

L’incontro è nato dalla volontà di aiutare le aziende a proteggersi da attacchi hacker, che possono intaccare non solo le finanze delle imprese, ma anche il know-how e la produzione industriale.



L’utilizzo di macchinari 4.0 e la digitalizzazione di molti sistemi produttivi hanno reso le aziende vulnerabili agli attacchi informatici: si stima che oltre il 70% delle imprese abbiamo subito hacking nel corso del 2023.



Attraverso l’intervento di Pietro Rosso, Project Manager del Digital Innovation Hub Piemonte, ai partecipanti sono stati illustrati gli obblighi della Direttiva NIS2 e spiegata l’importanza di effettuare un Assessment, per verificare il livello di sicurezza attuale dell’azienda.



Successivamente, grazie al contributo di Marco Greppi, Ceo di Cyber4, sono stati presenti gli aspetti di assurance e di insurance del mondo della cybersicurezza. Infine, Andrea Monguzzi, Ceo di Flexxa (Sys-Dat Group), ha portato all’attenzione dei partecipanti le pratiche necessarie per comprendere

e rispondere adeguatamente a un attacco hacker.



Questo evento si inserisce nell’ambito dell’azione di supporto di Unione Industriale VCO verso le imprese della provincia, al fine di aiutarle a comprendere i problemi, le sfide e le opportunità di un contesto produttivo nazionale e internazionale in continuo cambiamento.