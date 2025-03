6° Cross de "Il Maggiore" – Memorial Sergio Greggio

Ottimo e apprezzato il percorso messo a punto dal gruppo organizzativo di Avis Marathon Verbania che si snodava all’interno del parco di villa Maioni e nella parte esterna del nuovo teatro il Maggiore che si affaccia sul lago, percorso con grandissima valenza tecnica ma anche paesaggistica.

Presenti tra le autorità la presidente Fidal Piemonte Cleliuccia Zola e il presidente Fidal VCO Luigi Spadone, per l’amministrazione di Verbania presenti il sindaco Giandomenico Albertella e l’assessore allo sport Katiuscia Zucco oltre all’essessore sport provinciale Gabriella Pellizzari.



Diverse le prove in programma che sono iniziate di prima mattina con le categorie master maschili e femminili che mettevano in gioco i titoli provinciali di cross.



Dominio degli atleti sport project nella categoria assoluta maschile con al primo posto Floriani Thomas seguito da Adamini Simone e Gattoni Marco.

Deminio delle atlete della GAV Verbania nella categoria assoluta femminile con il primo posto di Mazzolini Sonia seguita da cerutti Sara e da Daverio Giulia Chiara.



Per la categoria Allievi primo Capelli Andrea (Gav Verbania) seguito da Gallerini Luca (Sport Project) e Caretti Tiago (Gav Verbania).

Nella categoria Allieve prima Cappini Giada (Sport Project) seguita da Brizio Alyssa (Caddese) e Bellosta Matilde (Sport Project).



Per le categorie con valenza per il titolo regionale di cross:

Cadetti primo Zanoli Valentino campione regionale (Caddese) seguito da Milani Pietro carlo (Atletica Rivarolo) e Mazzetti Alessandro (Ossolana Vigetto).

Cadette prima Adiufreddi Vittoria campionessa regionale (Atletica Saluzzo) seguita da Pelissero Anita (Susa Adiano Ascheris) e Laratore Anna (Atletica Saluzzo).

Ragazzi primo al traguardo Calce Filippo (GAO Oleggio) seguito da Cubello Ernesto (Atletica Veneria) e Gambino Matto (Accademia Atletica).

Ragazze prima Aimo Boot Lisa campionessa regionale (Atletica Balangero) seguita da Pecchio Serena (Atletica Rivoli) e Galletto Virgilia (Atletica Saluzzo).



Ed infine per le categorie esordienti:

Esordienti EM10 primo Mondino Vittorio (Atletica Saluzzo)

Esordienti EF10 prima Berteletti Laura (Gav Verbania)

Esordienti EM8 primo Zanoli Giacomo (Caddese)

Esordienti EF8 prima Aimo Boot Diana (Atletica Balangero)

Esordienti EM5 primo

Esordienti EF5 prima Bonomi Nora (Bognanco)



Le classifiche complete sono pubblicate su Irunning al seguente link:

https://www.irunning.it/gara.php?id=42541&ts=20150



Info e foto a breve sulla pagina facebook e sul sito di Avis Marathon Verbania.