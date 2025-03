Pro Loco ai corsi Haccp

Dopo l'aggiornamento sui temi del diritto l’autore, obblighi Siae e Lea, tenuto da Mario Barone a Villa Giulia di Pallanza il 25 gennaio scorso, questa volta su indicazioni delle stesse Pro Loco si è affrontato il tema delle regole dell’Haccp.Il primo incontro si è tenuto l’8 marzo mattina us, nelle sale del Formont di Villadossola, ente che ha anche fornito i docenti, ed è stato riservato ai Responsabili della Manipolazione di Alimenti e Bevande. Proseguirà poi sabato 15, con il corso per Operatore e Rinnovo Operatore. Il 22 mattina, invece, nella stessa sede, si terrà la seconda parte del Corso Responsabili ed il Corso di Aggiornamento per Responsabili alla Manipolazione di Alimenti e Bevande. Al termine i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione riconosciuto dalla Regione e necessario per operare nelle sagre ed eventi.“Unpli VCO continua il suo impegno nella formazione dei volontari delle Pro Loco -ha ricordato Francesco Romeo, presidente Unpli Vco- promuovendo un corso di formazione HACCP dedicato a tutti coloro che operano nel settore della somministrazione alimentare durante sagre ed eventi. Il corso oltre a formare i volontari alla manipolazione, conservazione e somministrazione di alimenti, vuole essere anche un momento di crescita e conoscenza in un settore per noi volontari delicato. Proprio per questo ci siamo rivolti al Formont di Villadossola, scuola professionale ad indirizzo alberghiero ed Ente formatore certificato dalla Regione Piemonte”.Francesco Romeo ha proseguito dicendo che l’Unpli Vco “è soddisfatto della partecipazione a questo nostro secondo evento formativo di questo anno, speriamo di continuare con proposte formative che saranno affiancate ad un’attività piuttosto fitta che vede il nostro comitato provinciale impegnato su più fronti a partire dal Censimento del patrimonio culturale immateriale e con i 40 anni di Unpli Piemonte che culmineranno con una festa delle Pro Loco piemontesi nella Reggia di Venaria ad Ottobre, oltre all’attività ormai consolidata di Arte e Sapori Alto Piemonte che partirà il 6 Aprile dall’isola Pescatori che ci vedrà protagonisti, come negli anni passati, da padroni di casa con un percorso a tappe nel territorio delle province dell’alto Piemonte che si concluderà a Verbania a Villa Giulia a Novembre”.