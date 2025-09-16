Il Teatro “La Fabbrica” presenta la Stagione 2025/2026

La stagione include anche un appuntamento della rassegna “We Speak Dance”, dedicata alle nuove forme della danza contemporanea, e un titolo del progetto “Teatro No Limits”, che promuove l’accessibilità e l’inclusione a teatro.



La stagione si apre mercoledì 5 novembre 2025 con Perfetti sconosciuti, spettacolo tratto dal celebre film di Paolo Genovese.



Venerdì 14 novembre 2025 sarà la volta della danza con Rave Lucid, coreografie di Brandon Masele e Laura Defretin, una creazione esplosiva che porta sul palco l’energia della street dance internazionale. Lo spettacolo rientra nella rassegna “We Speak Dance”, ideata da Piemonte dal Vivo che porta in tournée alcune tra le più interessanti esperienze di danza urbana e contemporanea a livello internazionale.



Giovedì 18 dicembre 2025 salirà sul palco Paolo Kessisoglu con Sfìdati di me, scritto con Giorgio Terruzzi e diretto da Gioele Dix: un racconto ironico e profondo che intreccia autobiografia e riflessioni collettive.



Il nuovo anno si aprirà mercoledì 7 gennaio 2026 con Amadeus di Peter Shaffer, portato in scena dal Teatro dell’Elfo con la regia di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia, uno spettacolo di grande impatto visivo con costumi firmati da Antonio Marras. Lo spettacolo è parte del progetto “Teatro No Limits” e sarà audiodescritto per rendere il teatro accessibile a un pubblico sempre più ampio grazie all’audiodescrizione.



Giovedì 12 febbraio 2026 arriverà Claudio Bisio con La mia vita raccontata male da Francesco Piccolo, accompagnato dai musicisti Marco Bianchi e Pietro Guarracino, per una serata di teatro narrativo e musica dal vivo.



Sabato 28 febbraio 2026 Marco Paolini presenta Antenati, the grave party, un viaggio ironico e struggente tra memoria, radici e futuro, accompagnato dalle musiche di Fabio Barovero.



Venerdì 13 marzo 2026 il protagonista sarà Elio con Quando un musicista ride, spettacolo che unisce teatro, musica e comicità, con la regia di Giorgio Gallione e arrangiamenti di Paolo Silvestri.



Venerdì 27 marzo 2026 spazio al teatro civile con Elio Germano e Teho Teardo in La guerra com’è, tratto da Una persona alla volta di Gino Strada: un intenso incontro tra parola e musica.



Gran finale mercoledì 8 aprile 2026 con la commedia Gente di facili costumi di Nino Marino e Nino Manfredi, con Flavio Insinna e Giulia Fiume, diretti da Luca Manfredi.



Le stagioni comunali 2025/2026, organizzate in collaborazione con Piemonte dal Vivo, che nel 2025 si è attestato primo nella graduatoria dei circuiti multidisciplinari regionali del Ministero della Cultura, rafforzano e ampliano il sistema di collaborazioni con altri enti, con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale per il pubblico dei teatri. Oltre a confermare le convenzioni già esistenti con i tesserati FAI e con Abbonamento Musei, quest’anno si aggiunge una nuova opportunità per i possessori della Carta Effe, grazie alla collaborazione con Feltrinelli.



Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21.00. La campagna abbonamenti si aprirà il 15 settembre secondo le indicazioni riportate nelle info di biglietteria sul sito piemontedalvivo.it e in teatro



Qui è possibile scaricare le immagini in alta risoluzione e le schede dei singoli spettacoli.