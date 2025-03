Dal Cobianchi alla “Genius Olympiad”

Inoltre, il progetto di Federico e Mattia ha ricevuto il Diploma di menzione speciale della S.C.I. (Società Chimica Italiana) – sezione Lombardia – assegnato quale miglior progetto nel campo delle discipline chimiche (pure o applicate).I due studenti hanno ricevuto questi riconoscimenti nel corso della fase finale del concorso “I Giovani e le Scienze 2025” indetto da FAST (Federazioni delle Associazioni Scientifiche e Tecniche) e svoltosi a Milano lo scorso fine settimana (15-17 marzo). Tale concorso, rivolto alle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale, rientra nel programma per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione.Il progetto “ReSicle” mira ad un recupero del silicio dai pannelli solari giunti e fine vita, e ad un suo riutilizzo come componente principale nella produzione di aerogel. Tali materiali innovativi hanno proprietà molto particolari quali alta porosità, bassa densità, elevata idrorepellenza e bassa conducibilità termica.Federico e Mattia, con l’aiuto dei loro professori Angelo Gulotta e Francesca Realini, hanno messo a punto un processo di recupero del silicio e degli altri componenti presenti nei pannelli solari (alluminio, argento e piombo) che consente un riutilizzo pressoché completo del pannello esausto. Si è trattato quindi di un tentativo ben riuscito di applicazione dei principi dell’economica circolare: il rifiuto diventa una risorsa che può, attraverso l’intraprendenza e la creatività di ognuno, trovare una nuova vita.Ora c’è la nuova sfida di “Genius Olympiad”, un’occasione per Federico e Mattia di crescita personale e di confronto con ragazzi provenienti da tutto il pianeta. Sarà quindi una nuova e grande opportunità di apertura verso gli altri e di miglioramento delle proprie competenze necessarie per essere cittadini consapevoli nel mondo scientifico e non solo.Complimenti a Federico e Mattia e un grande in bocca al lupo per l’esperienza negli USA!