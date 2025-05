XXX Congresso di chiusura Distretto Lions 108Ia1

“Gli obiettivi dell’anno in termini di servizio alle nostre comunità, inclusione come approccio globale alle persone con difficoltà, integrazione, crescita associativa, sono tutti stati raggiunti e talvolta perfino superati grazie sia al grande impegno prestato tanto dai soci sia al supporto delle istituzioni che ci hanno affiancato – ha commentato il Governatore Roberto Turri – Mi auguro che questo sia solo un punto di partenza per fare ancora meglio, in continuità, negli anni futuri”.Il Governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio è intervenuto telefonicamente per portare il suo saluto istituzionale al distretto Lions, con cui quest’anno sono state molteplici le occasioni di collaborazione.Nel corso del congresso sono stati eletti anche il Governatore per l’anno sociale 2025/2026 Giovanna Sereni Mocchetto, il Primo Vice Governatore Ettore Puglisi ed il Secondo Governatore Elena Cinzia Tomayer, che entreranno in carica al termine della convention Internazionale di Morlando il 5 luglio pv. “A loro i migliori auguri di buon lavoro al servizio delle nostre comunità” ha concluso Roberto Turri.Di seguito i numeri che riepilogano le attività di servizio ed i fondi raccolti durante l’anno 2024 appena concluso.Il Distretto 108 IA1 di Piemonte e Valle d’Aosta, che ospita il congresso nella città di Torino, ha servito 183.701 persone e donato nel complesso 617.166 euro. Di particolare interesse nella di zona di Torino e cintura la collaborazione di oltre 25 club ha portato grandi risultati con il service Bambini Nuovi Poveri, le Colazioni Solidali e il progetto C’è un Lions per te. Nella zona di Novara e Santhià la collaborazione di 7 club ha portato al successo del Quizzone, che ha sostenuto l’asilo inclusivo Primi Passi e la donazione di un cane guida a un non vedente. Fondamentale anche l’attività del Centro Lions Raccolta Occhiali Usati di Chivasso che rigenera gli occhiali e che, in 20 anni, ne ha consegnati in tutto il mondo 1.7 milioni.