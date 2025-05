Ritorna sul territorio del lago Maggiore, dal 13 giugno al 2 luglio 2025, Cross Festival - Tone of Light, tredicesima edizione organizzata da Fondazione CROSS ETS con la direzione artistica di Antonella Cirigliano. Cross Festival è un evento internazionale di danza contemporanea e arti performative, che attraverso un accurato linguaggio multidisciplinare propone un programma di spettacoli, performance, musica e incontri che esplorano il legame tra arte, spiritualità e tecnologia.



Titolo scelto per questa edizione è Tone of light ovvero tono di luce, quella dimensione immateriale e della trascendenza, che nell'arte viene spesso tradotta in spazi dalle superfici auree, un paesaggio dell'immaginario che porta in sé una profondità luminosa,un ponte tra la cultura contemporanea e l'arte antica. CROSS Festival 2025 Tone of Light ci avvicina alla bellezza di pratiche del corpo tradizionali, danze, canti e pratiche meditative che saranno di ispirazione per introdurre il pubblico alla danza e alla performance contemporanea.



Per il 2025, il festival rinnova e approfondisce la progettualità avviata nelle scorse edizioni attorno al tema della spiritualità, sviluppando le proprie attività nella città di Verbania e nei comuni limitrofi di Bee e Ghiffa. Una ricerca che si sviluppa attraverso il coinvolgimento di artisti e artiste la cui pratica esplora le dimensioni spirituali, arricchendo il programma di incontri di approfondimento e laboratori aperti che invitano alla riflessione condivisa.

Al centro della progettualità 2025 e del programma di spettacoli il desiderio di creare un dialogo vivo con le comunità locali, gli enti, i luoghi sacri e il paesaggio che rappresentano l’anima del territorio del Lago Maggiore. Numerosi gli spazi cittadini verbanesi coinvolti quali Casa Elide Ceretti nella zona di Intra, la storica villa comunale Villa Simonetta e il Teatro Il Maggiore, spazi pubblici all'aperto sia urbani che naturalistici, nonchè luoghi dedicati alla sacralità già ospiti dell'edizione 2024 come il Sacro Monte di Ghiffa e l'Albagnano Healing Meditation Centre nei boschi di Bee cui si aggiunge quest’ anno la Chiesa Metodista di Intra.



Più di gli 40 appuntamenti in programma dal 13 giugno al 2 luglio 2025 tra spettacoli di danza, performance, installazioni, workshop, incontri di approfondimento, eventi musicali con artisti ospiti da Italia, India, Armenia, Danimarca, Germania, Inghilterra, Siria, Brasile, che si esibiranno e confronteranno sui temi della spiritualità, arte e tecnologia.



Apertura del Festival venerdì 13 giugno alle ore 20 a Albagnano Healing Meditation Centre con un focus dedicato alle arti performative Indiane. Tre giorni di programmazione fino al 15 giugno a cura della danzatrice e coreografa Antonella Usai con spettacoli di danza, conferenze, musica, installazioni video, sessioni di yoga e workshop di pratiche corporee che coinvolgono movimento, musica e spiritualità. Il programma include anche esperti e ricercatori, e la nuova collaborazione con il MAO Museo di Arte Orientale di Torino. Due le sedi che accoglieranno gli incontri e gli spettacoli, Albagnano Healing meditation Centre di Bee e Villa Simonetta a Verbania.



Silsila spettacolo di danza classica indiana Odissi è l’evento di apertura di questa edizione di Cross, ospitato ad Albagnano Healing Meditation Centre. Un insieme di brevi spettacoli che vedono protagonisti i danzatori indiani Sooraj Subramaniam e Rukmini Vyas Dwivedi, esponenti di livello internazionale in danza classica indiana. Il programma mescola Odissi e danza contemporanea, intrecciando nritta (danza pura) e abhinaya (danza espressiva), reinterpretando in chiave moderna temi tradizionali ed esplorando sfumature e peculiarità dei vari universi.



Sabato 14 giugno a partire dalle 8.30 Albagnano Healing Meditation Centre accoglierà a seguire sessioni di Hata Yoga con Rukmini Vyas Dwivedi e Igor Orifici, un laboratorio di arte marziale, Kalaripayattu con Arianna Romano, un laboratorio di teatro danza Odissi: danza e gestualità tra tradizione e contemporaneo, con Sooraj Subramaniam e la proiezione del film documentario Heaven on Earth di Rocio Carbajo e Nico Miranda.

Nella stessa giornata Villa Simonetta di Verbania ospita una mostra di opere video, visitabile fino a domenica 15 giugno, L’India tra sacro e performativo con lavori di Attakkalari Dance Company, Jayachandran Palazhy ed Hemabharathy Palani, Massimiliano Troiani e Antonella Usai.



Alle ore 20 una Conferenza Interattiva con Antonella Usai e MAO Museo d’Arte Orientale di Torino e in chiusura di sera alle 21.30 Wild Animal Memories, danza e Kalaripayattu con Arianna Romano.



Domenica 15 giugno a Villa Simonetta di Verbania, a partire dalle 14.30 saranno ospitati due incontri di approfondimento; Divino, Femminile, Animale. Tra Yogini indiane e streghe del Cusio Ossola con Antonella Ravani, e a seguire, La Danza Indiana: questioni di genere e costrutti sociali con Alessandra Consolaro, Lucrezia Ottoboni e Antonietta Fusco di Collettivo Dance IN. Alle ore 17 la Compagnia Il Mutamento presenta Francesco, Il Lupo E Il Principe Siddharth, uno spettacolo per bambini e adulti di Giordano Amato, con Amandine Delclos e Claudio Micalizzi. A seguire KU concerto per dilruba e voce con Renata Frana ed Elena d’Ascenzo.



Da lunedì 16 a mercoledì 18 giugno sarà anche possibile frequentare sessioni mattutine di Yoga Nidra con Rukmini Vyas Dwivedi presso Albagnano Healing Meditation Centre.



Il programma prosegue dal 19 giugno al 2 luglio con la partecipazione di artisti contemporanei sul territorio nazionale e internazionale, per proporre una gamma diversificata di discipline artistiche in cui la danza interagisce con performance, installazioni, concerti e creazioni multimediali audio-video e in nuove tecnologie (XR e VR) capaci di coinvolgere un pubblico eterogeneo e dare molteplici chiavi di lettura. Tra le pratiche e temi di questa sezione del Festival troviamo i dervisci rotanti il salto della corda come ritmo collettivo incarnato, la messa in scena del carattere mistico delle valli rurali, la relazione tra corpo e roccia, la passeggiata come rituale, il giardino interiore, l'acqua, la vulnerabilità come pietra fondativa del corpo.



Un omaggio all'essenza dell'acqua, fonte sacra di vita, origine di tutto e custode della memoria è proposto da Francesca Cinalli e Paolo De Santis di Tecnologia Filosofica, con la performance Sinfonia H2O presentata giovedì 19 giugno alle ore 18 a Albagnano Healing Meditation Centre.

Nella stessa giornata, al Teatro Il Maggiore di Verbania alle ore 21, Dervishes Remixed, uno spettacolo corale che coinvolge undici danzatori e musicisti provenienti da tutta Europa e oltre, immergendo il pubblico nell’esperienza unica della danza meditativa dei dervisci rotanti con Giovanni di Cicco e il derviscio Ahmad Rifai Hambrouch.

Il giorno successivo, venerdì 20 giugno, sempre Il Maggiore ospiterà nei suoi spazi tre appuntamenti, a partire dalle ore 19 con Dove vai così di fretta presentazione del nuovo libro di Lama Michel Rimpoche e conferenza sul Buddismo nella vita quotidiana. Lama Michel Rimpoche e’ guida spirituale del centro Buddista di Albagnano e ci accompagnera’ in un viaggio alla riscoperta della felicità, intrecciando aneddoti personali e riflessioni profonde sul nostro vivere quotidiano.

Alle ore 21 la performer Elisa Sbaragli con Mirada, una danza multimediale e poetica che porta nuovi modi di contemplare la presenza di un corpo nello spazio, proponendo un punto di vista ultra dinamico.

Chiusura della serata alle ore 21.30 nella sala Teatro del Maggiore con un’importante Anteprima Nazionale, Cani Lunari, il nuovo lavoro di Francesco Marilungo che esplora la magia come una forma di sapere alternativo, un sistema rituale che permette di attraversare l’incertezza e la paura, resistendo all’idea che la scienza positiva sia l’unico orizzonte di conoscenza possible.



Il weekend di appuntamenti prosegue a Verbania sabato 21 giugno con Sirene, una performance itinerante e immersiva, guidata dalla performer Sara Vilardo e dall'artista multidisciplinare Sonja Winckelmann Thomsen, che mira a esplorare il viaggio di ritorno da una prospettiva contemporanea. Alle ore 21 Villa Simonetta ospita una prima nazionale, la performance di Francesca Foscarini, Dove cresce ciò che salva | Archivio sentimentale del movimento.

Il giorno successivo, domenica 22 giugno sempre a Villa Simonetta dalle 10.30 alle 17.30 Pleasure Rocks, un workshop di movimento dedicato a esplorare una possibile relazione materica tra corpi umani e non umani. Chiude la giornata alle ore 21 la Compagnia Parini Secondo con il musicista Bienoise con la performance Hit Out, un viaggio intenso e pulsante, dove il salto della corda si trasforma in uno strumento percussivo capace di dar voce a ritmi, movimenti e riflessioni.



Martedì 24 giugno con due repliche alle 17 e alle 18.30 ad Albagnano Healing Meditation Centre la performance itinerante Storia di un ruscello, un racconto per immagini, una danza scritta per un’interprete e una pietra. Primo progetto da autrice di Erica Meucci.



Mercoledì 25 giugno al Museo del Paesaggio di Verbania dalle 18 alle 20.30 a ciclo continuo l’installazione performativa e contemplativa Coming to Matter una delle evoluzioni della ricerca Pleasure Rocks, che esplora da molti anni forme di risignificazione del piacere nella relazione tra umano e altro dall’umano, uno spazio di incontro e intra-azione della materia, tra corpi umani e minerali. Alle 21 chiusura di giornata all’Atelier Casa Ceretti di Verbania con Alloro_Varietà Aurea con Francesca Cinalli, Paolo De Santis, Nunzia Tirelli (in replica anche venerdì 27)



Questo spettacolo della compagnia Tecnologia Filosofica arriva al culmine di un percorso di residenza artistica in cui nello studio di forme e ombre possiamo intravvedere idoli, totem e tabernacoli che brillano nell'oscurità.



Giovedì 26 (in replica anche venerdì 27) una Prima Nazionale con l’installazione performativa Garden Alchemy curata da TinDrum e Art of Listening. A partire dalle 18 e fino alle 21 un’esperienza multimediale, interattiva e tattile, un giardino costruito sulle architetture della Chiesa Metodista Evangelica di Verbania che accoglie il visitatore in un parco giochi dinamico e condiviso in cui musica, animazione dipinta a mano e installazioni immersive convivono in armonia.



Venerdì 27 giugno (e sabato 28 in replica) dalle 18 alle 21 a Verbania, Villa Simonetta, spazio tutto dedicato alle performance. Si inizia con Augmented Nature: Verbania Edition (performance ore 18 e ore 20) curata da Tom Arthurs, Isambard Khroustaliov e Britt Hatzius, un'esperienza immersiva, un'installazione-concerto che trasforma lo spazio in un angolo di intimità e introspezione. A seguire alle 18.30 Perle Sparse - Perles fanné par tous ideata da Vashish Soobah, artista visivo. E’ un’installazione con degli interventi performativi che mette al centro il tema del viaggio e del ritorno al proprio Paese di origine.

Alle 19 Il progetto UMMN - Il viaggiatore immobile, installazione performativa curata da 2501 alias Jacopo Ceccarelli in collaborazione da Chiara Frantini e Nunzio Cicero, nuova interazione del decennale progetto LA MACCHINA, si interroga sulle potenzialità della creazione di immaginari visivi come strumento di scoperta personale e in parallelo sulla possibilità di creare un vocabolario che ci permetta di visualizzarli.



Sabato 28 giugno alle ore 19, una Prima Regionale, con la Compagnia EgriBiancoDanza che presenta la performance itinerante I Sentieri del mistero. Nell’atmosfera suggestiva del Sacro Monte di Ghiffa, un labirinto di percorsi si intreccia tra la natura selvaggia e le architetture modellate da un sapere spirituale. Qui, il movimento non ha né inizio né fine, una danza perpetua.

A seguire alle ore 21 sempre nel giardino dell’ Hotel Il Chiostro Anteprima Nazionale di Irene Russolillo che presenta Fatigue, una performance corale, vocale e fisica, sull’atto di andare avanti in un percorso che evoca una scalata e una processione. Il progetto nato nel 2019 è diventato una produzione internazionale spostandosi tra Armenia e Yemen, aprendo spazi performativi e laboratoriali rivolti a gruppi eterogenei di studenti: giovani e adulti, professionisti e amatori, persone con disabilità. In scena 4 danzatori armeni e la composizione musicale del verbanese Edoardo Sansonne.



Mercoledì 2 luglio ultima giornata di Festival con due appuntamenti all’Albagnano Healing Meditation Centre. Il primo alle ore 16 con il rituale dell'Incenso, a seguire alle ore 17 Voci dal Bosco, una performance per bambini e adulti con la Compagnia Teatro Selvatico di Elena Borgna.



Anche questa edizione del Festival riconferma la sua presenza sul territorio impegnandosi a valorizzare la propria azione di prossimità, svolgendo un'azione mirata di sostegno ad artisti e artiste del territorio del VCO e coinvolgendo nelle attività di formazione e ricerca anche artisti provenienti da altri territori e dall'estero, accompagnandoli nello sviluppo di progetti site-specific. Il Festival CROSS si impegna così a garantire continuità a una connessione umana autentica, radicata tra l'identità locale e lo scambio con altri mondi culturali.



Uno speciale ringraziamento per questa tredicesima edizione del Festival al Comune di Verbania che sostiene il progetto, al Comune di Ghiffa e all’ Albagnano Meditation Center che sono due partner fondamentali nel territorio. Al MiC *Ministero della Cultura e Regione Piemonte, Alla Fondazione Compagnia di San Paolo che sostiene il Festival tramite il bando “Linee Guida per progetti nell’ambito della cultura contemporanea 2024” e che quest’anno ha selezionato Fondazione CROSS anche sul bando linee guida alla Transizione Digitale che impatta sulla comunicazione del Festival. Alla Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico, alla Fondazione CRT di Torino e a tutti gli enti finanziatori, stakeholder e partner senza il cui sostegno il Festival non sarebbe possibile.



CROSS Festival 2025 è organizzato in collaborazione con MAGGIORE_DANZA Centro diffuso di produzione e programmazione / Fondazione Egri per la Danza . Tale progettualità vuole svilupparsi in un'ottica triennale, con il potenziale finanziamento del Ministero della Cultura. Il comune intento delle Fondazioni CROSS ed Egri, nel loro rapporto sviluppato in anni di collaborazione, è quello di promuovere la danza e la diffusione dei linguaggi del contemporaneo in un’ottica di sostenibilità e cambiamento, valorizzando le potenzialità del territorio, dei mezzi e delle risorse, nonché di contribuire allo sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo, sostenendo così le pratiche e i processi di creazione artistica.