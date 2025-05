“Paesaggio terrazzato e dissesto idrogeologico. Quali relazioni?”

I relatori saranno Donatella Murtas, del Coordinamento tecnico-scientifico dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite di Cortemilia; Luca De Antonis, funzionario tecnico della Regione Piemonte ed esperto in Ingegneria Naturalistica e Michele Zanelli, direttore del Parco Nazionale Val Grande e del Geoparco Sesia Val Grande, facente capo all’Unesco. Discutere oggi della complessa sfida e delle possibili soluzioni al grave problema del dissesto idrogeologico rappresenta un’urgenza comune a molteplici territori. Comprendere come il recupero dei muri in pietra a secco e dei paesaggi terrazzati sia una delle possibili mitigazioni è di altrettanta importanza.Non a caso l’associazione Comuniterrae, sempre con la collaborazione del Parco Valgrande, organizzerà a partire dall’autunno dei momenti formativi proprio sul recupero dei muri in pietra a secco.Alla serata di venerdì sono invitati rappresentanti delle istituzioni, associazioni ed enti, giornalisti, nonché tutti i cittadini interessati ad approfondire questi argomenti, legati alla salvaguardia e alla gestione dei nostri versanti montani.La serata si concluderà con un piccolo momento conviviale.