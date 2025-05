Ad aprire la stagione di attività culturali, Sabato 3 maggio alle ore 17 l’Ecomuseo del Granito, con la collaborazione del Parco Nazionale Val Grande e del Gruppo Archeologico Mergozzo, propone presso il Mu.Ma.G. Museo del Marmo Rosa e del Granito in frazione Albo (Via Francia 29) un’iniziativa di presentazione del romanzo “Il Capostipite” di Umberto Trezzi, con l’Autore in dialogo con la presidente del GAM Annarosa Braganti e il testimone locale della vita di cava Italo Tomola.



L’ambientazione particolare è stata scelta a motivo del fatto che il racconto, ambientato negli ultimi decenni del sec. XVIII, vede come protagonista Domenico, contadino in una cascina di Corbetta, nella campagna milanese, che, rimasto senza lavoro, scopre una nuova, possibile attività: quella del cavatore a Candoglia, dove si estrae il marmo destinato al Duomo di Milano. Da qui nasce la sua illusione: diventare un “costruttore”. Costante nella sua vita sarà questa contraddizione tra vita da agricoltore e da costruttore, mentre resterà suo malgrado coinvolto nelle invasioni napoleoniche e nel crescere di quell’ideale libertario che sta facendo nascere una nuova coscienza di classe.



Con l’occasione, prima dell’evento, il MuMag sarà aperto e visitabile con visite guidate (ingresso gratuito) dalle 15 alle 17.



L’autore Umberto Trezzi



Umberto Trezzi è milanese e da circa trent’anni vive a Siena. Già manager per il settore marketing e comunicazione di alcune importanti aziende italiane nel campo del vetro, del cristallo e dei complementi d’arredo, giunto all’età pensionabile si è dedicato alla pittura e alla scrittura. Come pittore dopo alcune personali in varie gallerie della Toscana e del Nord Italia si è dedicato al volontariato curando laboratori di pittura con ragazzi e ragazze che rientrano nello spettro autistico, ormai noti come “Artisti in Blu”.



Come scrittore ha già pubblicato tre libri per bambini ambientati nel periodo della guerra di liberazione con protagonista Vittoria, gatta partigiana, che hanno ottenuto vari premi nazionali, tra i quali il secondo premio al “Concorso nazionale Sul fondo Per non dimenticare la Shoah 2023”.



Il MuMag



Il recupero dell’immobile e l’allestimento, progettati dal Parco Nazionale della Val Grande, con la collaborazione del Comune di Mergozzo e dell’Ecomuseo del Granito, l’importante apporto di materiali e documenti raccolti dal Gruppo Archeologico di Mergozzo e la concessione di reperti in marmo dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, vuole custodire e diffondere la conoscenza di questi pregiati materiali, della loro lavorazione e del viaggio – tema, appunto, delle sale espositive – che queste pietre hanno compiuto e tuttora compiono verso Milano e le altre destinazioni nel mondo.



Uno spazio è inoltre dedicato agli usi artistici di marmi e graniti, con opere che la scultrice danese Eva Sørensen (Herning DK, 1940 – Verbania, 2019) ha donato al Comune di Mergozzo e con una piccola e preziosa scultura in marmo rosa che la famiglia di Giovan Battista Tedeschi (Albo di Mergozzo, 1883 – Verbania, 1944) ha concesso in prestito per questa esposizione.



Informazioni: info@ecomuseogranitomontorfano.it;