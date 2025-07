Due “notti bianche” nel weekend di Lakescapes

Nel primo weekend di agosto la rassegna Lakescapes, teatro diffuso del Lago Maggiore, curata dall’Accademia dei Folli, ha in programma due “notti bianche”, spettacoli itineranti a tappe nei borghi più belli del Lago.



Venerdì 1° agosto: Lupus in tabula, gusto, cultura e divertimento a Mergozzo



Venerdì 1° agosto alle ore 21 il borgo di Mergozzo (VCO) è lo scenario di Lupus in tabula, uno scanzonato viaggio culinario intorno al mondo alla scoperta di gusti estremi, curiosità e abitudini alimentari insolite molto amate in alcuni angoli del nostro pianeta. Letteratura, musica, teatro ed enogastronomia: l’Accademia dei Folli conduce gli spettatori in un itinerario divertente in compagnia di bizzarri personaggi, per uno spettacolo tutto da gustare per voci, musiche, mestoli e arnesi da cucina.



“Come si può governare un paese che ha 246 varietà differenti di formaggio?” si chiedeva De Gaulle. Non che nel Sol Levante se la passino meglio: il pesce palla, da cui si ricava un sushi molto pregiato, è più velenoso di un cobra. E a proposito di serpenti, i cinesi non solo se li mangiano fritti, ma ne bevono il sangue ritenendolo un potentissimo viagra. La cucina russa sembra a molti una colossale scusa per bere vodka. Il guacamole, tipica salsa messicana, la dobbiamo agli aztechi, che erano fissati con cibi afrodisiaci. Mentre l’hamburger, il piatto più americano che c’è, pare sia stato inventato da Gengis Khan.” Lupus in tabula si rivela un saporito e divertente racconto multietnico per conoscere cucine lontane e sorprendenti. Il ritrovo è alle 20.30 alla Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta.







Sabato 2 agosto The dark side of the man: un’indagine sul lato oscuro dell’umanità a Sesto Calende.



Sabato 2 agosto Lakescapes sconfina per la prima volta in Lombardia, a Sesto Calende (VA) con The dark side of the man, spettacolo che conduce il pubblico in un percorso teatrale alla ricerca del proprio “lato oscuro”: il pubblico si imbatterà in alcuni dei più celebri personaggi da incubo che hanno solcato le pagine della letteratura e le pellicole cinematografiche.



C’è il Dr. Jekyll, in compagnia dell’inseparabile alter ego Mr. Hyde. Il bene e il male, le due facce della stessa moneta; la Creatura, il mostro tra i mostri, l’essere creato dal geniale dottor Frankenstein, che da corpo freddo senza vita si è trasformato in qualcos’altro; Conte Dracula, in dolce compagnia della sua prossima vittima, Madame Mina, protagonisti di una storia di sangue condita di ironia e con un epilogo tutt’altro che scontato; Riccardo III, uomo zoppo, sgraziato, abominevole, che ha ammazzato, strangolato, avvelenato. Eppure, ha sedotto Lady Anna, subito dopo averle ammazzato il suocero e il marito. Quale sarà il suo segreto?



Lady Eleonore di Canterville è il fantasma più terrificante che abbia mai infestato un castello oltremanica: dopo aver assassinato il marito, scomparve in circostanze misteriose e il suo spirito peccatore vaga tuttora per il castello, ma con i nuovi inquilini le cose si mettono male.



Infine la “Specchia”, alla corte della perfida Grimilde, è costretta a mentire alla sua padrona, tutt’altro che avvenente, su chi sia la più bella del reame. Fin quando un giorno, per scherzo, le dice che “Biancaneve dalla chioma corvina è assai più bella e carina”, scatenando l’ira e l’invidia della matrigna più cattiva della storia delle fiabe.



Questi esseri spaventosi sono al tempo stesso, in qualche modo, umani. E proprio per questo fanno paura. Ma cosa succede quando il male si annida in qualcuno che non ha - mettiamo - tre teste e nove code? Quando il mostro non è tanto diverso da noi? Si esplora il lato oscuro della nostra specie, si entra in the dark side of the man. Il ritrovo per la partenza dello spettacolo è davanti all’Oratorio di San Vincenzo.







Per entrambi gli spettacoli i biglietti sono in prevendita online su piattaforma oooh.events. Costo da €10 a €16.





Lupus in tabula

Venerdì 1° agosto | Mergozzo (VCO)

ore 21



Ritrovo Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta, via Francesco Saglio 1





con



Enrico Dusio, Giovanna Rossi, Zahira Berrezouga, Dominique Evoli, Carlo Roncaglia, Valter Schiavone, Gianluca Gambino



testo: Emiliano Poddi

musiche: Carlo Roncaglia



regia: Carlo Roncaglia







The dark side of the man



Sabato 2 agosto | Sesto Calende (VA)

ore 21

Ritrovo all’Oratorio di San Vincenzo, via San Vincenzo 5.



con



Enrico Dusio, Giovanna Rossi, Zahira Berrezouga, Dominique Evoli, Carlo Roncaglia, Valter Schiavone, Gianluca Gambino



testo: Emiliano Poddi, Carlo Roncaglia

musiche: Carlo Roncaglia



regia: Carlo Roncaglia