Vela per tutti al CVCI con il "Vela Day"

Il "Vela Day" è un evento coordinato a livello nazionale dalla Federazione Italiana Vela per far conoscere e promuovere il mondo della vela ai giovani, ma non solo, attraverso la collaborazione dei circoli velici. Il Circolo Velico Canottieri Intra aderisce al "Vela Day" FIV sin dalle prime edizioni. L'evento promozionale della vela e della navigazione nel corso degli anni si è evoluto in collaborazione con Kinder+Sport e le società affiliate FIV.