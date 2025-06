Eurodesk Provincia Vco

Martedì 17 giugno sono state illustrate le attività di informazione e orientamento svolte per avvicinare i giovani alla dimensione europea, nonchè gli scambi Erasmus+ realizzati e in realizzazione nell’ambito del progetto "Competenze per l’Europa" promosso in rete da Provincia del Vco Eurodesk, Fondazione Comunitaria Vco, Comuni Fondo Giovani Provincia del Vco, con la consulenza tecnica di Vedogiovane scs.Sono intervenuti il Presidente della Fondazione Comunitaria del VCO Maurizio De Paoli, il Consigliere Provinciale delegato alle Politiche Giovanili Alessio Baldi, la Dirigente Delfina Pappadà e la Responsabile di Eurodesk VCO Francesca Bellomo,Il Consigliere Provincia del Vco, delegato alle politiche giovanili Alessio Baldi afferma “come Provincia del Verbano Cusio Ossola e Servizio Eurodesk siamo orgogliosi di continuare ad offrire ai nostri Giovani nuove opportunità europee, all'insegna del divertimento e della crescita personale. Dalla Finlandia al Portogallo, dalla Spagna alla Lettonia, le opportunità sono molteplici! Un grande grazie va al sostegno della Fondazione Comunitaria del VCO e alla Cooperativa Vedogiovane per la consulenza tecnica”. Maurizio De Paoli Presidente di Fondazione Comunitaria del VCO ha sottolineato “la Fondazione convinta della comprovata bontà del progetto, sostiene ormai da anni Eurodesk, ritenendolo una iniziativa perfettamente coerente con la rinnovata attenzione del nostro ente nei confronti del mondo giovanile. Se in passato il nostro contributo era assicurato da un Bando, per il biennio 2025 e 2026 abbiamo ritenuto di intervenire con un finanziamento diretto, di 10 mila euro annui, che si aggiunge a quello del Fondo Giovani alimentato dai contributi dei diversi Comuni della nostra provincia.La Dirigente Delfina Pappadà e Francesca Bellomo responsabile Eurodesk affermano: “Lo sportello Eurodesk del VCO rappresenta oggi un punto di riferimento importante per i giovani del territorio, offrendo informazioni e orientamento su opportunità di mobilità europea, tirocini, PC TO e molto altro ancora. E’ stata molto positiva la collaborazione con diversi istituti d’istruzione superiore, nell’ottica di rafforzare la dimensione europea dell’educazione, nonchè di sostenere l’integrazione tra percorsi di educazione formale e non formale”.Federica De Micheli Presidentessa di Vedogiovane, Società Cooperativa Sociale “Le esperienze di mobilità (alcune realizzate in stretta collaborazione con Vedogiovane) si sono rivelate occasioni preziose di apprendimento interculturale e di crescita personale e professionale per tanti ragazzi e ragazze, che raccontano quanto queste esperienze abbiano rappresentato momenti di vera trasformazione.Lo sportello non è solo uno spazio di promozione delle iniziative, ma anche un nodo strategico di connessione con alcune attività promosse da Vedogiovane, contribuendo alla costruzione di sinergie significative a livello locale ed europeo”.Tra gli Erasmus svolti fino a giugno, con ente di invio Vedogiovane rientrano pertanto i seguenti:Spagna, Obón, “Digital Democracy” - 28 Agosto - 04 Settembre 2024 (8 giovani)Francia, Châtillon sur Indre, "Immagine", dal 28 ottobre al 3 Novembre 2024 (12 giovani)Portogallo, Castelo de Vide, "Living together with our differences", 1-9 marzo 25 (14 giovani)Norvegia, Steinsholt “Digitale: bridging stories to Life” 12-21 aprile 25 (6 giovani)Portogallo, Aldeia de São Sebastião "Move and connect: sport and inclusion" 1 9 giugno (6 giovani),Lettonia, Rezekne "Cultural synergy and psychology" 9 15 giugno (4 giovani).per un totale di n. 50 giovani già inviati nell’inverno primavera 24/25.Tra gli Erasmus in realizzazione nell’ambito della stagione estiva rientrano:Finlandia, Kokkola, Villa Elba, “Youth, Peace & Conflict resolution”, 28.6. – 4.7.2025 (10 giovani)Norvegia, “Green hope”, , 7-14 luglio (7 giovani)Austria, Riezlern, Kleinwalsertal, “Explore the Mountains” 3-9 agosto (16 giovani),Belgio, Italia “Out&In” accoglienza a Verbania, 27 giugno-4 luglio (10 giovani),Belgio, Botassard, “Out&In”, 10 giovani, 07-15 agosto (10 giovani)per n. 53 invii da realizzarsi nel periodo estivo, e per un totale di 103 giovani complessivamente inviati dai co promotori del progetto “Competenze per l’Europa”.Da precisare che l’attività realizzata da Eurodesk non ha riguardato solo gli scambi Erasmus ma ha include 3 ragazzi inviati in percorsi di volontariato all’estero Esc di medio lungo termine lungo termine, 25 studenti in Pcto “European Young Multiplier - A scuola l’Europa” - nell’anno scolastico 23/24 (25 ore di formazione come peer information sulle opportunità europee per i giovani); incontri di informazione e orientamento alla mobilità in Europa (saloni e incontri di orientamento con il coinvolgimento di circa 1000 studenti); moduli cittadinanza europea con le classi nel triennio di istruzione superiore, eventi informativi sulla mobilità in Europa, anche in rete con il servizio Eures di Agenzia Piemonte Lavoro. Sono proseguite le attività di consulenza ai comuni (Omegna e Verbania per Gemellaggio tra città) ed altre attività di consulenza a comuni, scuole e singoli giovani over 18 per la mobilità formativa e professionale in Europa. Infine il servizio Eurodesk Provincia del Vc, ha collaborato allo sviluppo del progetto provinciale “Sport Jam” sport e giovani che include una dimensione europea.