Souvenir d’Archivio

L’apertura straordinaria riproporrà alcune delle mostre documentarie di maggior successo, come la recente “#futura: un territorio in movimento” (dall’1 al 31 luglio) che traccia una fitta rete di progetti sui trasporti ferroviari, lacuali ed anche alcune sorprese!Dal 4 al 29 agosto si passerà poi per “#PassioneBotanica” una mostra dedicata alla vita del capitano Neil Mc Eacharn, che dedicò la sua vita alla realizzazione di un ambizioso sogno: un enorme parco che racchiudesse specie di fiori e piante da ogni parte del mondo - i giardini di Villa Taranto.L’iniziativa si svolgerà nel settecentesco cortile dell’Archivio di Stato di Verbania, con ingresso da via Cadorna 37, tutte le settimane dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00.Per l’ingresso NON è richiesta la prenotazione, e sono disponibili visite guidate gratuite.Ulteriori info al numero 0323 50 14 03 o tramite e-mail as-vb@cultura.gov.it .