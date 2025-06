Rotary Club Pallanza Stresa VCO passaggio delle consegne

Un evento significativo che ha visto l'avvicendamento alla guida del Club e l'introduzione di nuovi membri, segnando l'inizio di un nuovo anno rotariano ricco di prospettive.Andrea Lux ha formalmente ceduto la presidenza a Mariateresa Moro, che guiderà il Club per il prossimo anno sociale. Il passaggio di testimone è avvenuto in un clima di grande collaborazione e continuità, con il presidente uscente che ha ripercorso le attività e i successi dell'anno appena concluso, ringraziando i soci per il loro impegno e sostegno. Andrea Lux ha sottolineato come il suo mandato sia stato vissuto con profondo spirito di servizio rotariano, “un progetto in dinamica e costante evoluzione a servizio del territorio”.Non senza emozione, Mariateresa Moro ha salutato il Club con parole toccanti: "Accolgo questa possibilità con profondo rispetto, con senso di responsabilità e con la piena consapevolezza della fiducia riposta in me. Essere Rotariani significa porsi al servizio degli altri, con integrità e senza secondi fini, al di sopra di ogni interesse personale, significa saper riconoscere i bisogni della comunità e rispondere con azioni concrete e condivise. Auspico che il mio anno possa essere vissuto nella piena coerenza con questi principi. Metterò in campo impegno, passione, entusiasmo e positività operando con lealtà, generosità, concretezza e visione. Questo percorso rappresenterà per me una crescita personale, etica e professionale. È un cammino condiviso e sono felice e grata di intraprenderlo. Desidero che il mio anno rotariano sia ispirato da un umanesimo brillante, in cui ognuno possa sentirsi parte attiva e protagonista contribuendo con le proprie esperienze, competenze e unicità in un clima di gioia e partecipazione."La serata ha visto anche il passaggio delle consegne per il Rotaract Club Pallanza Stresa VCO, l'organizzazione giovanile e futuro del Rotary. Pietro Punginelli ha passato il testimone ad Anna Rossi, che assume la presidenza con l'obiettivo di proseguire e implementare le iniziative dedicate ai giovani e al territorio.Il nuovo anno rotariano si apre quindi con una notevole presenza femminile ai vertici dei due Club, un segno dei tempi e della crescente importanza del contributo delle donne nella vita associativa e nel servizio alla comunità. Oltre ai vertici, si è rinnovato anche il Consiglio Direttivo del Club.Un momento particolarmente significativo è stato l'ingresso di due nuovi soci: Antonino Scopelliti, già socio del Rotary di Reggio Calabria, che da tempo frequenta il Club di Stresa e ha deciso di entrarne a far parte a tutti gli effetti, e Paolo Monticelli, presentato al Club da Marco Zacchera.L'evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali a rappresentare il territorio: il Presidente della Provincia Alessandro Lana e il Sindaco di Stresa Marcella Severino. Durante la serata, è avvenuto anche un importante passaggio di ruolo a livello distrettuale: Andrea Lucchini ha passato il testimone come Assistente del Governatore a Maurizio Bianchi.La serata è stata definita dal presidente uscente “un momento alto e intimo al tempo stesso, un evento intenso, emozionante e carico di simboli, a testimonianza del profondo legame e dell'impegno che lega i soci al Rotary e al territorio”. Il Rotary e il Rotaract Pallanza Stresa VCO sono pronti ad affrontare le nuove sfide con rinnovato spirito di servizio e dedizione.