Ordine dei Medici su riunione sanità VCO in Regione

In data 07/07/2025 presso la sede Consiglio Regionale del Piemonte, l’OMCeO del Verbano Cusio Ossola rappresentato dal suo Presidente dott. Maurizio Borzumati e dal suo Vice dott. Antonio Lillo ha ricevuto audizione dalla IV commissione relativamente al tema della riorganizzazione della rete Ospedaliera del VCO.



E’ stato permesso ai professionisti del settore di poter esprimere, un pare tecnico rispetto ad un tema di vitale importanza per la salute dei cittadini del VCO e per il futuro dei sanitari che espletano la propria attività nella provincia medesima. In maniera inequivocabile è stato espresso il concetto che

l’attuale organizzazione, con i due presidi di Verbania e Domodossola, non è più sostenibile per motivazioni oltremodo evidenti:

• presenza di alcuni reparti doppi sui due presidi, spesso sottodimensionati

• difficoltà cronica nel reperire personale sanitario, medico e del comparto

• qualità dell’assistenza spesso disomogenea. Non si è in grado di fornire le medesime prestazioni nei tempi corretti a cittadini che vivono nella stessa provincia

• scarsa attrattività per i professionisti in relazione a evidenti problemi logistico-organizzativi



L’Ordine dei Medici del VCO ha sempre chiaramente espresso il suo pensiero in merito alla riorganizzazione della rete ospedaliera della provincia, mostrandosi esplicitamente a favore di un NUOVO ospedale costruito in una posizione strategica ed accessibile, ove concentrare le competenze.

Esso deve costituire il solido riferimento dell’attività medico-sanitaria della provincia e con la medicina territoriale riorganizzata, secondo le necessità e le peculiarità del territorio, garantire l’erogazione di prestazioni sanitarie secondo adeguati standard di qualità coniugati con efficienza organizzativa nella logica della prossimità delle cure.



Il nuovo ospedale sarebbe la migliore opportunità anche per i sanitari in considerazione di una migliore integrazione ed efficientamento dei servizi, nonché per la crescita dei singoli professionisti, costituirebbe inoltre un solido elemento di attrattività che agevolerebbe la permanenza degli stessi sul territorio.



Il potenziamento della rete dei trasporti sanitari con elisoccorso H24 per rendere più efficiente la rete emergenza-urgenza ed il consolidamento dell’attività sul territorio, oltre che con gli investimenti strutturali su case e ospedali di comunità, attraverso l’attività capillare dei MMG costituiscono il naturale completamento di una scelta atta a garantire la Salute nel VCO, non un mero atto di razionalizzazione bensì una scelta di giustizia sociale e rispetto verso il territorio nonchè di visione strategica e credibilità istituzionale.



I temi esposti sono stati accolti con partecipazione ed interesse dall’intera commissione ed ascoltati con attenzione dell’assessore alla sanità Federico Riboldi ufficialmente invitato a partecipare alla audizione medesima, confidiamo fiduciosi che le istanze portate siano tenute nella giusta considerazione.