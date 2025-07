Potatura Quercia monumentale

Un’operazione resa urgente e indispensabile anche da un ulteriore peggioramento dello stato di salute della pianta, che però gioverà dell’alleggerimento garantito dall'intervento di ditte altamente specializzate. La messa in sicurezza della Quercia è infatti un atto doveroso per visitatori, lavoratori oltreché per la Quercia stessa come condiviso nel sopralluogo succitato.



I Giardini non chiudono ma attenzione: l'ingresso nelle date sopra indicate è previsto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 da Via Vittorio Veneto 111 (il parcheggio interno non sarà disponibile). In tale orario rimarranno attivi la biglietteria, il Bistrot, i servizi igienici (esclusi quelli per disabili) e lo store.



L'uscita dalle ore 14.00 alle ore 16.00 sarà possibile unicamente dai cancelli di Via Prossano 22. Questa modifica è stata necessaria per consentire l'intervento in sicurezza.